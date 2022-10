Cho cán bộ thôi chức là giúp họ 'rút lui trong danh dự'

(Baonghean.vn) - Bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới nước ta. Dự báo từ chiều tối 9/10 bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Nghệ An và gây mưa to.

(Baonghean.vn) - Chung tay cùng người dân Kỳ Sơn vượt qua những khó khăn bộn bề sau trận lũ quét vừa qua, ngày 8/10, Tập đoàn TH, Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (BAB), Quỹ Vì Tầm vóc Việt phối hợp với Báo Nghệ An, trực tiếp đến những vùng sạt lở của huyện Kỳ Sơn để trao những phần quà hỗ trợ trị giá 1 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Chiều 8/10, Hội Doanh nghiệp Tiêu biểu Nghệ An tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Hội mở rộng 2022 và lễ kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022).

(Baonghean.vn) - “Nghệ An sẽ tuyển dụng hết giáo viên mầm non hợp đồng” là thông tin đáng mừng đối với nhiều người, nhưng cũng có một nỗi buồn khác đối với các thầy cô giáo ở Kỳ Sơn là họ đã mất nhà trong cơn lũ vừa qua. Liên quan đến vấn đề mưa lũ, sau nửa tháng Nghệ An hứng chịu mưa lớn, cuộc sống của người dân vẫn rất ngổn ngang.