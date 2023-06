Cho con làm gì khi nghỉ Hè?

(Baonghean.vn) - Chương trình phối hợp nhằm thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cũng như phối hợp triển khai các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An đã công bố Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đối với Ban Thường vụ Huyện ủy và các đồng chí Thường trực Huyện ủy Tương Dương.

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang bước vào những ngày nắng cao điểm, lượng điện tiêu thụ tăng cao, tình trạng mất điện đã diễn ra tại nhiều địa phương. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Nga - Phó GĐ Công ty Điện lực Nghệ An để rõ hơn về vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có tới 13 tiền án, tiền sự về nhiều tội danh nhưng Lê Văn Anh vẫn “ngựa quen đường cũ”, mới đây, quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Thái Hòa, Lê Văn Anh tiếp tục bị Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ.

Giá vàng hôm nay 8/6 trên thị trường quốc tế tăng nhanh rồi bất ngờ giảm sâu. Giá USD cũng quay đầu giảm. Còn giá xăng dầu thế giới đảo chiều đi lên do lo ngại rủi ro về nguồn cung.

(Baonghean.vn) - Công ty Điện lực Nghệ An dự kiến kế hoạch ngừng cấp điện trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An trong ngày 9/6.

(Baonghean.vn) - Các nguyên liệu công nghiệp, xây dựng như xăng dầu, gas duy trì đà tăng nhẹ do biến động của thị trường thế giới. Trong khi đó, trong nước các loại nông sản chủ lực như gạo, hồ tiêu, cà phê có xu hướng giảm giá nhẹ.

(Baonghean.vn) - Sau khi hội quân, cầu thủ Việt kiều gốc Đô Lương, Nghệ An - Andrej Nguyễn An Khánh đã có buổi tập đầu tiên cùng Đội tuyển Việt Nam.

Công an xác định, Phạm Văn Phương - chủ cửa hàng quạt Khánh Phương và Lê Văn Hưng - nhân viên cửa hàng là 2 đối tượng hành hung phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chiều 6/6.

(Baonghean.vn) - Từ chiều nay (8/6) đến ngày 10/6 ở Thanh Hóa và Bắc Nghệ An có mưa, rải rác mưa vừa đến mưa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.