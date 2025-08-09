Kinh tế Chợ hư hỏng nặng sau bão, nhiều tiểu thương tại Nghệ An chưa thể kinh doanh trở lại Bão số 5 khiến nhiều khu vực buôn bán, dịch vụ của các chợ truyền thống ở Nghệ An bị hư hỏng nặng, hàng chục gian hàng đổ sập. Vì thế, sau gần 2 tuần, nhiều tiểu thương vẫn chưa thể trở lại kinh doanh.

Clip: Quang An

Chợ Ga Vinh là khu chợ lớn thứ 2 trên địa bàn TP. Vinh cũ, cũng là khu chợ bị thiệt hại nặng nề nhất trên địa bàn tỉnh Nghệ An sau bão số 5. Theo ghi nhận của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, toàn bộ đình hàng ăn tại chợ bị đổ sập, những bức tường gạch vỡ vụn, mái tôn và khung sắt gãy đổ thành từng đống. Khu vực vốn nhộn nhịp nay chỉ còn lại cảnh hoang tàn, đổ nát.

Đình hàng ăn tại chợ Ga Vinh đổ sập, đến nay vẫn còn ngổn ngang. Ảnh: Q.A

Không chỉ khu vực hàng ăn, nhiều ki-ốt xung quanh phải đóng cửa vì lo ngại nguy cơ tiếp tục đổ sập. Đến ngày 8/9, các công nhân vẫn chưa thu dọn xong hiện trường. Trong khi đó, hơn 20 tiểu thương chuyên bán hàng ăn uống, rau củ, nước giải khát buộc phải nghỉ bán dài ngày, không còn nơi nào khác để duy trì sinh kế.

Bà Nguyễn Thị Đào, tiểu thương hàng ăn buồn bã trước cảnh đổ nát của đình chợ. Ảnh: Q.A

Bà Nguyễn Thị Đào, một tiểu thương gắn bó tại khu hàng ăn chợ Ga Vinh nghẹn ngào: “Chúng tôi làm ăn ở đây cả chục năm nay, coi quầy hàng như mái nhà thứ hai. Vậy mà giờ nhìn chợ tan hoang, quán xá đổ nát, lòng ai cũng nặng trĩu. Không có chỗ buôn bán, đồng nghĩa với không có thu nhập, không biết rồi sẽ xoay xở thế nào”.

Nhiều ki ốt ngổn ngang, đổ nát. Ảnh: Q.A

Còn chị Trương Thị Thu Hương, hàng bánh mướt đành phải xin nép nhờ một góc bên tuyến đường trong chợ để tiếp tục làm nghề. Chị thở dài, ngồi bán tạm ở đây bất tiện vô cùng, lại ảnh hưởng đến người đi lại. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi không có nghề gì khác ngoài việc buôn bán này. Mỗi ngày cố gắng lắm cũng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, còn chuyện lo cho con cái ăn học thì thật sự chật vật”.

Các gian hàng cạnh khu vực ăn uống cũng chủ động nghỉ vì lo sợ chợ tiếp tục sập. Ảnh: Q.A

Đại diện Ban quản lý chợ Ga Vinh cho biết, sau khi đình hàng ăn bị đổ sập, đơn vị đã báo cáo lên phường và thuê công nhân vào dọn dẹp, song khối lượng công việc quá lớn, dự kiến đến ngày 15/9 mới có thể dọn xong.

Ông Đinh Nho Tài - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Vinh cho biết: “Chợ Ga Vinh là cơ sở chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 5. Song song với việc huy động lực lượng thu dọn hiện trường, chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến và đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây dựng lại đình chợ, sớm ổn định kinh doanh cho tiểu thương”.

Một số tiểu thương phải kinh doanh tạm bên đường đi trong chợ khi gian hàng đã bị đổ nát. Ảnh: Q.A

Được biết, chợ Ga Vinh khởi công năm 1993 và đưa vào sử dụng năm 1994, với quy mô gần 9.000m², hơn 1.600 quầy. Từng là điểm giao thương sầm uất của thành phố Vinh cũ, nhưng nhiều năm trở lại đây, hạ tầng xuống cấp, lượng khách thưa vắng, đời sống tiểu thương vốn đã không mấy thuận lợi. Bão số 5 vừa qua khiến những khó khăn ấy càng chồng chất.

Các công nhân làm việc liên tục cũng chưa thể dọn xong hiện trường tại chợ Ga Vinh. Ảnh: Q.A

Không riêng chợ Ga Vinh, chợ Hưng Dũng, phường Trường Vinh cũng rơi vào cảnh tương tự. Hai khu vực đình chính và hàng ăn có nhiều ki ốt bị tốc mái, hệ thống đối lưu hỏng nặng. Thống kê có 16 hộ tiểu thương chịu ảnh hưởng trực tiếp, đa phần là hàng bán đồ ăn, thịt, hoa quả và các ốt dịch vụ làm đẹp.

Chợ Hưng Dũng bị thiệt hại nặng sau bão số 5. Ảnh: Q.A

Chị Chu Thị Hà, một hộ kinh doanh tại đây cho biết: “Sau khi bão đi qua, chúng tôi buộc phải bỏ tiền túi để thuê thợ sửa sang, mỗi hộ tốn khoảng 10 triệu đồng, vừa dọn dẹp vừa chống đỡ tạm. Nhưng đó chỉ là giải pháp tình thế, chứ thực ra nền móng đã mục nát, bất kỳ lúc nào cũng có thể đổ tiếp. Thực tế, một số tiểu thương khác do lo sợ nguy hiểm nên không dám mở cửa trở lại…”.

Các mái tôn chợ Hưng Dũng bị cuốn bay sau bão. Ảnh: Q.A

Ông Phạm Thanh Hải – Tổ phó tổ quản lý chợ Hưng Dũng cho biết: “Chợ đã xây dựng từ lâu, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng. Trận bão vừa qua lại quá lớn, dù bà con và ban quản lý đã chủ động chằng chống nhưng cũng không tránh khỏi thiệt hại nặng. Trước mắt, các hộ phải tự bỏ kinh phí sửa sang tạm thời để duy trì kinh doanh, còn việc khắc phục căn cơ thì phải chờ sự hỗ trợ từ phường và tỉnh”.

Các tiểu thương chợ Hưng Dũng tự bỏ tiền để khắc phục ki ốt sau bão. Ảnh: Q.A

Ngay cả chợ Vinh, ngôi chợ lớn nhất Nghệ An cũng không tránh khỏi hư hại sau bão. Mái tôn đình chính bị tốc, nước mưa đổ xuống làm ướt hỏng hàng hóa. Dù Ban quản lý đã nhanh chóng khắc phục, nhưng nhiều tiểu thương vẫn bày tỏ lo lắng vì kết cấu chợ đã xuống cấp, nhiều hàng hóa phải căng bạt, che chắn vì nước liên tục nhỏ giọt.

Tiểu thương chợ Vinh che chắn hàng hóa vì đình chợ hư hỏng, xuống cấp. Ảnh: Q.A

Hiện toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 370 chợ truyền thống, đa phần đã xây dựng từ lâu, ít được cải tạo, nay xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi mùa mưa bão, nguy cơ mất an toàn luôn rình rập những khu chợ truyền thống này./.