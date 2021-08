Chợ mới Kim Sơn - Quế Phong đi vào hoạt động

Cuối tháng 7/2021, trải qua 9 tháng thi công và chuẩn bị, chợ Kim Sơn đã chính thức được khai trương và đón những người dân đầu tiên đến kinh doanh, mua bán. Như vậy, những ấn tượng về một ngôi chợ cũ xuống cấp, xập xệ, mất vệ sinh và thiếu an toàn đã chính thức lùi xa, nhường chỗ cho chợ mới Kim Sơn với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng sở hữu kiến trúc hiện đại, kết cấu kiên cố, đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm và PCCC.

Chợ mới Kim Sơn có vị trí ở ngã ba đường tiếp giáp với Quốc lộ 16 và Tỉnh lộ 544B - là khu vực thương mại chính của huyện Quế Phong. Ảnh: CTV

Chỉ trong chưa đầy 48h, chính quyền địa phương và chủ đầu tư HACOVINA đã phối hợp đưa toàn bộ tiểu thương chợ cũ vào chợ mới hoạt động, đóng cửa hoàn toàn chợ tạm.Lãnh đạo huyện Quế Phong chia sẻ rất vui mừng khi dự án trọng điểm với thời gian thi công thần tốc đã đi vào hoạt động chính thức, cũng như việc chuyển chợ được thực hiện nhanh chóng. Đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đến chủ đầu tư đã hỗ trợ địa phương hơn 2 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa hội trường huyện, nhà văn hóa và các công trình, nhà ở đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn; hơn 1 tỷ đồng để nhanh chóng sửa chữa, xây dựng chợ tạm và di chuyển đường điện trung thế ra khỏi dự án.



Khung cảnh sầm uất bên trong ngôi chợ mới. Ảnh: CTV

Theo quan sát, có rất đông hộ tiểu thương đã buôn bán ổn định và đón lượng lớn khách hàng đến mua sắm tại chợ mới. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng mới vẫn đang tất bật dọn hàng vào chợ và chuẩn bị những trang thiết bị cần thiết còn thiếu để chính thức mở hàng.



Những ki-ốt 3,5 tầng hiếm hoi còn lại cũng ghi nhận lượng lớn khách hàng quan tâm đến tìm hiểu, đặt mua. Theo thông tin từ chủ đầu tư, dãy ki-ốt phía ngoài hiện quy tụ phần lớn là các thương hiệu nổi tiếng trong các lĩnh vực thời trang, điện máy… Hứa hẹn sẽ tạo nên môi trường kinh doanh sầm uất bậc nhất thị trấn và huyện Quế Phong.

Nhận thấy lợi nhuận kinh doanh ước tính tăng mạnh so với khi hoạt động tại chợ cũ, chợ tự phát, cộng hưởng với môi trường buôn bán an ninh, an toàn và ổn định, nhiều tiểu thương từ chợ trên và khách hàng ngoài đã nhanh chóng đến tham quan và đặt cọc ki-ốt kinh doanh tại chợ mới. Trong thời gian này, chủ đầu tư đã xây dựng nhiều chính sách ưu đãi tốt về giá và tiến độ thanh toán để hỗ trợ tiểu thương chuyển chợ, trong đó đáng chú ý có chính sách hỗ trợ miễn phí vị trí kinh doanh tại chợ trời cho tiểu thương chợ trên.

Phía chủ đầu tư hỗ trợ làm thủ tục đặt thuê ki-ốt cho tiểu thương. Ảnh: CTV

Để tăng hiệu quả hoạt động của chợ mới và giúp bà con an tâm buôn bán, từ trước đó UBND huyện cũng đã ra văn bản chính thức yêu cầu chính quyền địa phương ra quân nhắc nhở, xử phạt các trường hợp người dân kinh doanh trái phép tại vỉa hè, lòng đường và chợ tạm. Bằng các biện pháp tuyên truyền kết hợp cưỡng chế, cơ bản tình trạng buôn bán lộn xộn đã được giải quyết, trả lại cho thị trấn diện mạo xanh - sạch -đẹp và văn minh.



Chính quyền địa phương ra quân vận động bà con dẹp bỏ chợ tạm. Ảnh: CTV

Lãnh đạo và các ban, ngành của huyện khai chợ, ủng hộ bà con tiểu thương vào chợ mới. Ảnh: CTV

Hiện nay, chợ tạm đã chính thức bị dẹp bỏ, chuyển mọi hoạt động mua bán về chợ mới Kim Sơn. Với ngôi chợ mới, không chỉ người dân được hưởng lợi từ công trình thương mại đồng bộ và hiện đại, thuận lợi khi mua sắm và buôn bán hàng ngày, mà bộ mặt và nền kinh tế thị trấn đã có sự thay đổi ngoạn mục, sầm uất hơn và phát triển hơn, gây ấn tượng mạnh mẽ với những du khách đến với phố huyện.



Theo hé lộ từ chủ đầu tư, dự kiến chương trình Tri ân khách hàng chợ Kim Sơn sẽ diễn ra trong thời gian tới, với nhiều phần quà hấp dẫn được dành tặng cho những khách hàng đầu tiên đến với chợ mới.

Đây được xem là lời cảm ơn của chủ đầu tư dành cho khách hàng và cũng là một hoạt động thiết thực cho thấy tinh thần sát cánh đối với các tiểu thương, nhằm thúc đẩy cơ hội buôn bán và tạo ra doanh thu đột phá trong thời gian đầu mở bán.