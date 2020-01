Chợ trâu, bò lớn nhất Việt Nam hối hả vào Tết

Trong chợ có đủ loại trâu, bò (to, nhỏ, béo, gầy, non, già) được mua bán, trao đổi. Số trâu bò này thường được chủ nhân dắt tay, cột vào những chiếc xe hoặc những cột điện trên sân chợ

Ở chợ Ú, nhiều con nghé, con me bé xíu, chưa đầy 1 tháng tuổi, đã bị tách khỏi trâu, bò mẹ để đưa đi bán, một số con chỉ giá từ 2,5 - 3 triệu đồng. Những con trâu, bò sau khi mua bán xong xuôi được chủ nhân đánh dấu hoặc viết chữ, số lên da để khẳng định sở hữu.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi) một lái buôn trẻ quê ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương cho biết, không khí Tết ở chợ Ú khác hơn mọi năm một chút do nguồn hàng về ít hơn và chủ yếu là bò. Bò chiếm khoảng 3/4 số lượng trâu, bò được mua bán tại chợ. Do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi, nên giá cả trâu, bò nhích hơn dịp Tết năm trước. Trong ảnh: Một pha giằng co nhau vì chưa mua đứt bán đoạn.