Sức khỏe Chợ Việt sẵn loại quả 'chữa lành' gan cho dân nhậu Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ và các vitamin thiết yếu, bí đỏ giúp bảo vệ gan, cải thiện sức khỏe tim mạch, hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân.

Bí đỏ từ lâu đã được biết đến là một loại thực phẩm bổ dưỡng trong nền ẩm thực Việt Nam. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng bí đỏ còn được xem là "siêu thực phẩm" dành cho gan.

Gan là một cơ quan quan trọng trong cơ thể, đảm nhiệm chức năng giải độc, chuyển hóa chất dinh dưỡng và sản xuất các protein cần thiết cho máu. Việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe của gan là rất quan trọng để duy trì sự sống khỏe mạnh.

Bí đỏ được xem là một "siêu thực phẩm" cho gan nhờ vào các thành phần dinh dưỡng đặc biệt có trong loại quả này.

Bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương

Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Nutrition and Metabolism, bí đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa như: beta-carotene, vitamin C và vitamin E.

Bí đỏ đem lại nhiều giá trị sức khỏe cho gan. Ảnh: Getty

Những chất này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan khỏi các tổn thương do gốc tự do gây ra, đặc biệt là trong môi trường có nhiều tác nhân gây độc như rượu bia và thực phẩm chế biến.

Gốc tự do là các phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào gan, làm tổn thương màng tế bào và cản trở quá trình giải độc. Chất chống oxy hóa từ bí đỏ giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ viêm gan và các bệnh lý liên quan đến tổn thương gan như xơ gan và viêm gan mạn tính.

Hỗ trợ chức năng giải độc gan

Bí đỏ còn chứa nhiều chất xơ, giúp gan dễ dàng loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp gan thực hiện chức năng thải độc.

Theo một nghiên cứu từ American Journal of Clinical Nutrition, chế độ ăn giàu chất xơ có thể làm giảm gánh nặng giải độc của gan, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan do tích tụ chất độc.

Thường xuyên bổ sung bí đỏ vào chế độ ăn uống có thể giúp cải thiện chức năng gan và ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến gan. Sử dụng bí đỏ trong các món ăn hàng ngày như súp, cháo, hoặc hầm là cách dễ dàng và hiệu quả để bảo vệ gan.

Giá trị dinh dưỡng toàn diện của bí đỏ

Bí đỏ không chỉ có tác dụng bảo vệ gan mà còn cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe toàn diện cho cơ thể. Đây là một loại quả giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ, hỗ trợ sức khỏe tổng quát từ hệ tiêu hóa đến tim mạch và cả mắt.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Bí đỏ là nguồn cung cấp chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Nghiên cứu từ American Heart Association chỉ ra rằng, việc tăng cường tiêu thụ thực phẩm giàu kali có thể giúp duy trì huyết áp ở mức ổn định, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao huyết áp và đột quỵ.

Chất xơ trong bí đỏ cũng có vai trò quan trọng trong việc giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, giúp ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch, một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tim.

Bảo vệ thị lực

Bí đỏ chứa một lượng lớn beta-carotene, một tiền chất của vitamin A, có tác dụng quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của mắt.

Beta-carotene giúp bảo vệ mắt khỏi tổn thương do gốc tự do và ngăn ngừa các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Theo American Academy of Ophthalmology, việc bổ sung thực phẩm giàu beta-carotene, như bí đỏ, có thể giúp bảo vệ thị lực và duy trì sức khỏe của đôi mắt khi già đi.

Lợi ích cho tiêu hóa

Hệ tiêu hóa đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ và chuyển hóa dinh dưỡng, đồng thời cũng là nơi loại bỏ các chất cặn bã ra khỏi cơ thể. Bí đỏ, nhờ chứa nhiều chất xơ, là loại thực phẩm lý tưởng cho hệ tiêu hóa.

Chất xơ từ bí đỏ giúp duy trì sự chuyển động bình thường của ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tiêu hóa như viêm loét đại tràng và hội chứng ruột kích thích.

Một nghiên cứu từ British Journal of Nutrition cũng chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất xơ có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả, do chất xơ tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó giảm lượng calo tiêu thụ hàng ngày./.