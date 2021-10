Cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Đ.C

1.392 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC

Tại cuộc họp, đại diện Công an tỉnh thông tin, hiện qua rà soát, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1.392 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC 2001 có hiệu lực và 4 cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC nằm trong khu dân cư (các cơ sở vi phạm phổ biến gồm: cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, kho hàng hóa có nguy cơ cháy, nổ cao; trụ sở làm việc của một số cơ quan Nhà nước; các cơ sở giáo dục công lập…).

Hiện trường vụ cháy phòng trà Fill, số 146, đường Đinh Công Tráng (TP. Vinh) vào 0h ngày 15/6 khiến 6 người tử vong. Ảnh tư liệu Theo đó, với nội dung Dự thảo Nghị quyết, Công an tỉnh tham mưu đề xuất 2 nội dung quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm: Quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh không đảm bảo yêu cầu về PCCC được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực.



Quy định phương án xử lý các cơ sở thuộc loại hình kho chứa và công trình chế biến sản phẩm dầu mỏ, khí đốt, hóa chất nguy hiểm cháy, nổ nằm trong khu dân cư, nơi tập trung đông người không đảm bảo khoảng cách an toàn PCCC.