Chơi hơn người, Sông Lam Nghệ An vẫn để thua Nam Định trên sân Vinh

(Baonghean.vn) - Dù chơi hơn người trong gần 20 phút cuối trận nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn để thua Thép Xanh Nam Định ngay trên sân Vinh.

Tối 3/3 trên sân Vinh, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ an có cuộc tiếp đón Thép Xanh Nam Định tại vòng 12 V.League.

Sông Lam Nghệ An tiếp đón Nam Định trên sân nhà. Ảnh: Hải Hoàng

Đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An là những người chơi ấn tượng hơn sau khi trọng tài Nguyễn Trung Kiên thổi tiếng còi khai cuộc. Các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật cho thấy sự hài hòa với những tình huống lên bóng đến vị trí của Olaha hay Xuân Đại. Nếu không có sự xuất sắc của Nguyên Mạnh và một phần may mắn thì có lẽ Sông Lam Nghệ An đã có được bàn mở tỉ số trong hiệp 1.

Hai đội chơi cân bằng trong hiệp một. Ảnh: Hải Hoàng

Về phía Thép Xanh Nam Định, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có lẽ cũng lường trước khó khăn cho đội bóng thành Nam. Nhưng cũng ít người nghĩ Rafaelson hay Hendrio lại bế tắc như vậy. 45 phút đầu chứng kiến tiền đạo ghi 13 bàn mùa này chỉ có 2 pha dứt điểm về phía khung thành đối thủ. Một lối chơi tương đối mờ nhạt cũng được tạo ra bởi đội bóng đang đứng đầu bảng.

Nam Định chơi bế tắc trước sự phòng ngự chắc chắn của các cầu thủ trẻ SLNA. Ảnh: Hải Hoàng

Sang hiệp 2, SLNA vẫn chơi phòng ngự phản công hợp lý. Họ tiếp tục dồn bóng cho Olaha độc diễn, tuy nhiên hiệu quả không thực sự cao. Còn phía Nam Định cũng khó tiếp cận khung thành đội chủ nhà.

Phút 72, trong một pha truy cản Mạnh Quỳnh, trung vệ Lucas Alves phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài Nguyễn Trung Kiên. Việc chỉ còn chơi với 10 người khiến Nam Định đành chấp nhận lùi về bảo toàn mành lưới cho Nguyên Mạnh.

Trung vệ Lucas Alves nhận thẻ đỏ. Ảnh: Hải Hoàng



Tưởng chừng trận đấu khép lại với việc không có bàn thắng nào được ghi, thì đến phút đá bù giờ thứ 5 Tô Văn Vũ có pha dứt điểm cực kỳ đẹp mắt ngoài vòng cấm ghi bàn thắng quý hơn vàng cho Nam Định. VAR sau đó cũng đã vào cuộc để xác nhận xem có lỗi của cầu thủ Nam Định trước đó hay không, nhưng bàn thắng vẫn được công nhận.

Tô Văn Vũ giúp Nam Định giành 3 điểm. Ảnh: Hải Hoàng

Pha lập công của Tô Văn Vũ giúp Nam Định giành 3 điểm đầy kịch tính trước Sông Lam Nghệ An và tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2023/24. Trong khi đó, đội bóng xứ Nghệ có lý do để tiếc nuối với trận thua 0-1 trên sân nhà./.