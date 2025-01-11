Chơi Pickleball 3 lần/tuần giúp hạnh phúc hơn, nghiên cứu Đại học Saint Louis khảo sát hơn 1.600 người chơi: chơi Pickleball ít nhất 3 lần/tuần và mỗi buổi trên 2 giờ gắn với điểm WHO-5 cao hơn, giảm căng thẳng.

Ba buổi Pickleball mỗi tuần có thể là “liều đúng” cho sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu do Đại học Saint Louis (Mỹ) công bố trên tạp chí Frontiers in Sports Science cho thấy người chơi Pickleball ít nhất 3 lần/tuần ghi nhận điểm số WHO-5 cao hơn, cảm thấy thư giãn và hài lòng hơn so với nhóm chỉ chơi 1-2 lần.

Kết quả chính: tần suất và thời lượng làm nên khác biệt

Khảo sát hơn 1.600 người chơi Pickleball tại Mỹ, độ tuổi 18-89 (phần lớn trung niên và cao tuổi), nhóm tác giả ghi nhận:

Chơi ít nhất 3 lần/tuần liên quan tới điểm sức khỏe tinh thần WHO-5 cao hơn rõ rệt so với 1-2 lần/tuần.

Thời lượng mỗi buổi trên 2 giờ gắn với mức độ hài lòng và thư giãn cao hơn đáng kể.

Báo cáo nhấn mạnh: “Chơi Pickleball thường xuyên hơn và trong thời gian dài hơn giúp cải thiện rõ rệt sức khỏe tinh thần, bất kể tuổi tác, giới tính hay mức độ hoạt động thể thao của từng người”. Nhóm nghiên cứu ví von: “Giống như trong y học, khi bạn dùng đúng liều lượng, tác dụng sẽ mạnh hơn và trong trường hợp này, liều thuốc chính là Pickleball”.

Nghiên cứu cho thấy người chơi Pickleball thường xuyên có sức khỏe tinh thần tốt hơn và cảm thấy hạnh phúc hơn

Vì sao Pickleball tạo hiệu ứng tích cực?

Không chỉ là vận động, Pickleball có tính xã hội cao: người chơi tương tác, trò chuyện và kết nối trong suốt trận đấu. Yếu tố cộng đồng này góp phần giải tỏa căng thẳng, tăng cảm giác thuộc về và hỗ trợ tinh thần.

Môn chơi cũng dễ tiếp cận: nhịp độ vừa phải, luật đơn giản, rủi ro chấn thương thấp hơn nhiều so với tennis. Nhờ đó, người mới hoặc người lớn tuổi vẫn có thể duy trì thói quen vận động đều đặn — nền tảng để cảm xúc tích cực bền vững.

Pickleball được ví như “liều thuốc tự nhiên” giúp cân bằng cảm xúc và tăng năng lượng tích cực

Phương pháp nghiên cứu: WHO-5 làm thước đo

Thay vì chỉ dựa trên cảm nhận, nhóm tác giả sử dụng WHO-5 — chỉ số sức khỏe tinh thần do Tổ chức Y tế Thế giới công nhận — để lượng hóa mức độ hạnh phúc. Dữ liệu thu thập từ người chơi ở nhiều độ tuổi cho phép so sánh giữa các nhóm tần suất và thời lượng tập luyện.

Kết quả nhất quán: khi tần suất và thời lượng tăng, điểm WHO-5 cũng tăng theo. Nghiên cứu khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa “liều lượng” Pickleball và trạng thái cảm xúc tích cực.

Ý nghĩa thực tiễn cho người chơi

Tần suất: ít nhất 3 lần/tuần để tối ưu lợi ích tinh thần theo kết quả nghiên cứu.

Thời lượng: mỗi buổi trên 2 giờ gắn với mức thư giãn và hài lòng cao hơn.

Môi trường: ưu tiên không gian giao tiếp, tương tác — thế mạnh bản chất của Pickleball.

Trong bối cảnh đời sống hiện đại nhiều căng thẳng và cô lập, dữ liệu mới củng cố một thông điệp đơn giản: hạnh phúc có thể đến từ nhịp vận động vừa phải, sự kết nối trên sân và thói quen đều đặn. Với Pickleball, “đúng liều” là tần suất thường xuyên và thời gian chơi đủ dài — như cách nghiên cứu của Đại học Saint Louis đã chỉ ra.