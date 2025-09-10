Xây dựng Đảng Chọn người vì Đảng, vì dân, có đức, sức và tài Để có Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ, ý chí của một Đảng cách mạng, chân chính luôn là kỳ vọng của cả dân tộc. Đó là đội ngũ cán bộ có năng lực hoạch định đường lối, chính sách; tổ chức thực hiện đường lối, chính sách đó và phẩm chất đạo đức trong sáng.

Bắc Văn • 07/10/2025

Để có Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV thật sự là bộ tham mưu chiến đấu, tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ, ý chí của một Đảng cách mạng, chân chính luôn là kỳ vọng của cả dân tộc. Đó là đội ngũ cán bộ có năng lực hoạch định đường lối, chính sách; tổ chức thực hiện đường lối, chính sách đó và phẩm chất đạo đức trong sáng. “Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay rất chú trọng yếu tố “Đức - Sức - Tài”. Tuyệt đối không để lọt người chạy chức, chạy quyền, cơ hội, bè phái vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 13 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Đối với mỗi Đại hội Đảng, công tác nhân sự và xây dựng văn kiện là hai nội dung được đầu tư công phu và bài bản, nhất là về nhân sự. Bởi đây là bộ tham mưu chiến đấu của Đảng, có trách nhiệm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách mà đại hội đã đề ra. Thực tiễn luôn đòi hỏi đội ngũ cán bộ này không chỉ có trí tuệ, tư duy đổi mới để kiến tạo các vấn đề định hướng chiến lược, các chính sách vĩ mô; mà còn phải có năng lực tổ chức và hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để tháo gỡ các “điểm nghẽn” khơi thông nguồn lực; đặc biệt là có phẩm chất đạo đức, uy tín cao trong Đảng và nhân dân,... Tại Hội nghị Trung ương 13, khi đề cập vấn đề nhân sự Trung ương khóa XIV, người đứng đầu Đảng ta khẳng định: Yêu cầu căn cốt trong lựa chọn nhân sự là: Phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc; gần dân, trọng dân, vì dân.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Nhandan.vn Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự phiên bế mạc hội nghị. Ảnh: Nhandan.vn Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nói về cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh bao giờ cũng coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc. “Có tài phải có đức. Có tài không có đức, tham ô hủ hóa có hại cho nước. Có đức không có tài như ông bụt ngồi trong chùa, không giúp ích gì được ai” (Hồ Chí Minh toàn tập, T8, NXB Chính trị quốc gia, H. 2009, tr 184). “Đức” không chỉ là phẩm chất đạo đức, mà còn là bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; là thái độ công tâm, khách quan trong sử dụng quyền lực, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích riêng,...

Để chọn đúng người có “đức”, lâu nay Đảng ta luôn chú trọng một cách toàn diện, không chỉ dựa vào hồ sơ, lý lịch hay báo cáo, mà còn nhìn vào thực tế hành động, vào lối sống, sinh hoạt hằng ngày, vào thái độ ứng xử với nhân dân, đồng nghiệp, thái độ khi đối diện với phê bình, bản lĩnh khi đứng trước lợi ích vật chất; và kết quả cống hiến,... Đó là thước đo đạo đức công vụ. Ai lợi dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân, dù có tài giỏi đến đâu, cũng không thể được xem là người có đức. Đặc biệt là trong công tác cán bộ, nếu vì lợi ích cá nhân mà thiên vị, bổ nhiệm người nhà, người thân không xứng đáng một cách thần tốc, trái quy định thì nguy hại khôn lường cho tổ chức, cho người được ưu ái và chính cán bộ đó.

Nếu lấy “đức” làm gốc, thì “tài” làm nền, là tầm nhìn, tư duy chiến lược; là năng lực hoạt động thực tiễn, biến chủ trương, đường lối của Đảng thành hiện thực; là khả năng tổ chức điều hành và quy tụ tập thể,... “Tài” không thể đo bằng bằng cấp hay lời nói, mà phải được chứng minh bằng kết quả cụ thể trong công tác và cuộc sống. Cán bộ có tài là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết đổi mới sáng tạo, dám đột phá trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc của Đảng và quy định của pháp luật, làm xoay chuyển tình thế, biến thách thức thành cơ hội phát triển. Đây là thước đo rõ nhất của tài năng trong thời đại ngày nay - thời đại của hành động, nói ít, làm nhiều, mang lại hiệu quả thiết thực cho dân, cho nước. Phải lấy kết quả công tác làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, như Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 13, sáng 8/10/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, ngày 15/5/2025. Ảnh: Thành Cường

Hai tiêu chuẩn “đức” và “tài” ở người cán bộ thường xuyên được Đảng ta chú trọng trong quá trình đào tạo và bổ trí sử dụng. Còn “sức” là tiêu chuẩn cũng luôn được quan tâm, nhưng không nhắc thường xuyên trong mối quan hệ “đức” và “tài”. “Sức” không chỉ là sức khỏe thể chất, mà còn là sức bền tinh thần, khả năng chịu đựng áp lực công việc, sức bám trụ, chống chọi trước khó khăn do khách quan, hay điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên mang lại. Khi tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, khi yêu cầu công việc ngày càng cao, tốc độ xử lý ngày càng nhanh, thì một cán bộ giỏi mà thiếu sức khỏe, dễ nản lòng hoặc dao động trước khó khăn thì khó đảm đương tốt trọng trách được giao. Người cán bộ có “sức” mới dám đối mặt với mọi thử thách, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi dân cần, Đảng gọi. Đó cũng chính là biểu hiện sinh động của sức mạnh nội tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong công tác nhân sự của Trung ương khóa mới.

Đại hội lần thứ XIV của Đảng có nhiều điểm mới so với các nhiệm kỳ trước. Công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành đồng thời với nhiều quyết sách lịch sử, như tinh gọn tổ chức bộ máy, bỏ cấp huyện; Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật; khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia; an ninh năng lượng quốc gia; hội nhập quốc tế; kinh tế tư nhân; giáo dục, đào tạo,... Đó là bước tạo đà cho đất nước tiến vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra: Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Hiện thực hóa khát vọng ấy là trọng trách của cả hệ thống chính trị mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Thời kỳ nào cũng vậy, đức, sức và tài là ba nhân tố cơ bản mà cán bộ, nhất là ở cấp chiến lược nhất định phải có, đức là gốc, có đức thì tài mới bền, sức mới vững. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, thời cơ, thách thức đan xen, mục tiêu đặt ra lớn, yêu cầu ngày càng cao hơn. Chọn đúng người có đức, sức, tài, vì Đảng, vì dân, vì tương lai đất nước tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa mới là đòi hỏi từ chính cuộc sống và niềm tin tưởng, mong đợi của nhân dân.

Chỉ còn ít tháng nữa là diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Với truyền thống 95 năm vững bước trên những chặng đường đầy sóng gió mà anh dũng; với kinh nghiệm 40 năm đổi mới không ngừng, Đảng sẽ viết tiếp những trang sử vẻ vang của mình, “mở bút khai Xuân” cho những mục tiêu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc về đích đúng hẹn.