Chọn nơi an cư, phụ huynh 'mỏi mắt' tìm dự án có hạ tầng giáo dục đồng bộ

Ngày nay, không chỉ đầu tư cho học tập, việc tìm kiếm không gian vui chơi, phát triển thể chất toàn diện cho trẻ cũng cũng là một mối quan tâm không hề nhỏ của các bậc cha mẹ. Đặc biệt giữa thời buổi công nghệ phát triển, các thiết bị điện tử ngày càng trở nên phổ biến và có sức hút lớn với con trẻ như ngày nay, nhu cầu tìm kiếm một không gian sống xanh của các bậc cha mẹ lại càng trở nên cấp thiết.

Đa phần các gia đình có xu hướng tìm cho mình một nơi an cư vừa đảm bảo được tính tiện ích, đồng bộ về hạ tầng, vừa sở hữu những không gian vui chơi, thư giãn cho cả nhà để mọi thành viên, đặc biệt con trẻ được hòa mình với thiên nhiên.

Thấu hiểu được nỗi trăn trở của các bậc làm cha làm mẹ, TNR Holdings Việt Nam (một thành viên của Tập đoàn TNG Holdings Vietnam) đã tập trung phát triển các chuỗi dự án đô thị xanh, đầy đủ tiện ích hiện đại trải dài trên cả nước, đặc biệt là tại các huyện với mong muốn nâng tầm cuộc sống người Việt. Khu đô thị TNR Stars Diễn Châu là một trong những dự án đã được TNR dày công phát triển với quy hoạch đồng bộ, đầu tư bài bản và đặc biệt chú ý đến môi trường sống, tiện ích, an ninh và giáo dục. Chính điều này đã tạo nên thương hiệu và thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng ngay từ khi mới ra mắt dự án.

Công viên An Trí – TNR Stars Diễn Châu (Hình ảnh minh họa)

Tọa lạc tại Trung tâm mới của Diễn Châu, dự án TNR Stars Diễn Châu nằm trên vùng đất vượng khí, thiên thời địa lợi. Được ôm trọn bởi con sông Bùng và nằm sát ngay Quốc lộ 1A – tuyến giao thương huyết mạch của cả nước. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển vào thành phố Vinh hoặc ra Hà Nội cùng các đô thị lớn tại miền Bắc. Với tổng diện tích lên đến 33 hécta, dự án được phân thành 4 tiểu khu “Tứ An” gồm: An Trí – An Hòa – An Lộc – An Thịnh. Dự án được phát triển đồng bộ, bài bản đảm bảo an ninh, an toàn, cùng cơ sở hạ tầng với những tiện ích, tiện nghi hiện đại cùng những trải nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên.

Trường tiểu học tại TNR Stars Diễn Châu (Hình ảnh minh họa)

Bên cạnh hệ thống tiện ích phục vụ đa dạng nhu cầu của cư dân như: mua sắm, giải trí…chủ đầu tư còn đặc biệt chú trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng giáo dục dành cho các “cư dân nhí” thông qua việc xây dựng hệ thống trường mầm non, tiểu học chất lượng cao nằm ngay trong lòng dự án.

Khi an cư tại TNR Stars Diễn Châu, con trẻ sẽ có cơ hội được vừa học, vừa chơi, vừa tăng cường tối đa các hoạt động thể chất ngoài trời trong một không gian sống xanh, trong lành. Các bậc phụ huynh không cần phải đi đâu xa để tìm kiếm những phút giây vui chơi cho con khi dự án sở hữu hạ tầng đồng bộ gồm: trường tiểu học phục vụ cho công tác đào tạo, giáo dục và phát triển con em một cách toàn diện nhất;

Công viên văn hóa Trí Tuệ được thiết kế theo phong cách mở để trở thành một không gian lý tưởng cho con em cư dân vui chơi giải trí và có không gian trong những buổi sinh hoạt ngoại khóa; thư viện An Trí là nơi lưu trữ những tài liệu, tư liệu, sách báo, văn phòng phẩm phục vụ cho con trẻ cũng như toàn thể cư dân… Bên cạnh đó, Công viên Năm Châu sẽ là nơi mà trẻ nhỏ được thỏa sức khám phá về thế giới thông qua các kỳ quan được tái dựng nơi đây.

Với thế mạnh nằm ở việc đầu tư bài bản vào hệ thống hạ tầng đáp ứng đa dạng nhu cầu của cư dân, dự án TNR Stars Diễn Châu đang trở thành một điểm nhấn tại địa phương và có sức hút lớn với các gia đình đang mong muốn tìm nơi an cư cho con trẻ có cơ hội phát triển toàn diện.