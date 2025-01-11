Chồng H'Hen Niê dùng sữa vợ pha cà phê gây chú ý dư luận Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đăng video pha chế cà phê từ sữa của vợ, Hoa hậu H'Hen Niê, và mời bạn bè. Nàng hậu sau đó đã tiết lộ thêm một sự thật bất ngờ về ly cà phê này.

Màn pha chế độc đáo và phản ứng đa chiều

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, chồng của Hoa hậu H'Hen Niê, gần đây đã gây chú ý khi đăng tải video ghi lại quá trình anh sử dụng sữa của vợ để pha cà phê. Trong video, anh đã mời một số bạn bè nếm thử món đồ uống đặc biệt này.

Nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi gây bão mạng xã hội khi pha cà phê bằng sữa của vợ.

Theo nội dung được chia sẻ, phản ứng của những người bạn sau khi nếm thử khá đa dạng, hầu hết đều tỏ ra bất ngờ. Một số người nhận xét hương vị giống như cà phê pha với thuốc bắc. Riêng Tuấn Khôi lại tỏ ra thích thú và khen món đồ uống này ngon.

Nam nhiếp ảnh gia chia sẻ công thức pha cà phê độc đáo.

H'Hen Niê lên tiếng và sự thật về nguồn sữa

Sau khi video được đăng tải, H'Hen Niê đã có phản hồi. Cô tiết lộ một chi tiết quan trọng rằng phần sữa được sử dụng đã được con gái của họ, bé Harley, ngậm qua trước đó. Cô chia sẻ: "Anh Khôi lầy quá đi à, hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc. À mình méc nữa là sữa này em Harley đã ngậm nha! 4 ngày nay em Harley chê bình, đang thử lại bình nhưng em chỉ ti mẹ nên là có phần sữa dư đó!".

H'Hen Niê tiết lộ sự thật về sữa mẹ được dùng pha cà phê.

Hoa hậu cũng cho biết thêm rằng hành động này của chồng có thể do ảnh hưởng từ các video trên thế giới, nơi một số ông chồng cũng dùng sữa vợ để pha cà phê. Hành động của Tuấn Khôi đã nhận về nhiều luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là một trò đùa vui vẻ, trong khi những người khác lại nhận định hành động này kém duyên. Trước các phản ứng trái chiều, H'Hen Niê đã bày tỏ sự cảm ơn và tôn trọng mọi ý kiến đóng góp từ công chúng.

Tổ ấm hạnh phúc của H'Hen Niê và Tuấn Khôi

H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đã công khai về chung một nhà vào đầu năm 2025 sau hơn 7 năm gắn bó. Cặp đôi chào đón con gái đầu lòng vào tháng 9/2025. Con gái của họ có tên thật là Niê Nguyễn Mộc Đan, tên thân mật là Harley, và được đặt theo họ của mẹ theo truyền thống của dân tộc Ê Đê.

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi viên mãn khi đón con đầu lòng hồi tháng 9/2025.

Kể từ khi có thêm thành viên mới, cuộc sống của gia đình H'Hen Niê có thêm nhiều niềm vui. Tuấn Khôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên con gái và thừa nhận bản thân đã gia nhập hội "nghiện" con. Về phần mình, H'Hen Niê cũng chia sẻ những tâm sự về trải nghiệm lần đầu làm mẹ, coi đây là một cột mốc thiêng liêng và quan trọng trong cuộc đời.