Chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen tinh tế khi đợi vợ ở salon Doanh nhân Viết Vương tiếp tục thu hút sự chú ý với hành động chu đáo dành cho vợ, sau những khoảnh khắc tình cảm trong đám cưới hồi tháng 10.

Hành động chu đáo thu hút sự chú ý

Mới đây, hình ảnh doanh nhân Viết Vương, chồng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, kiên nhẫn ngồi chờ trong khi vợ làm tóc tại một salon đã được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng. Đoạn video, do chủ salon đăng tải, ghi lại cảnh anh chu đáo đưa vợ đi làm đẹp.

Hành động này của Viết Vương đã nhận được nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách anh quan tâm và yêu chiều vợ, cho rằng đây là một cử chỉ tinh tế và đáng quý, đặc biệt đối với một doanh nhân bận rộn.

Khoảnh khắc chồng Đỗ Thị Hà đưa vợ đi làm đẹp được chủ tiệm salon tóc đăng tải.

Cuộc sống hôn nhân sau đám cưới

Kể từ sau đám cưới diễn ra vào ngày 22/10, cuộc sống của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương luôn được công chúng quan tâm. Mặc dù cặp đôi khá kín tiếng về đời tư, những khoảnh khắc được bạn bè và người thân chia sẻ đều cho thấy sự chăm sóc của Viết Vương dành cho vợ.

Trước đó, trong lễ cưới, anh cũng được nhận xét là người chồng chu đáo khi luôn tỉ mỉ chỉnh trang cho vợ và có những biểu cảm đồng điệu với cảm xúc của cô. Những hình ảnh đời thường do bạn bè hé lộ cũng cho thấy Viết Vương thường xuyên đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia riêng cho vợ trong các chuyến đi.

Trong video đám cưới, nhiều người nhận thấy biểu cảm của doanh nhân Viết Vương thay đổi theo cảm xúc của vợ.

Khoảnh khắc chồng Đỗ Thị Hà làm nhiếp ảnh gia cho vợ được bạn bè hé lộ.

Thông tin về Đỗ Thị Hà và Viết Vương

Trước khi tiến tới hôn nhân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương đã có khoảng hai năm hẹn hò kín tiếng. Cặp đôi không công khai chuyện tình cảm cho đến khi thông báo về lễ cưới.

Đỗ Thị Hà sinh năm 2001 tại Thanh Hóa, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô đã đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss World 2021 và lọt vào Top 13 chung cuộc. Ông xã của cô, Nguyễn Viết Vương, lớn hơn vợ 7 tuổi, là thiếu gia một tập đoàn xây dựng tại tỉnh Quảng Trị. Hiện anh đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc, điều hành doanh nghiệp của gia đình.