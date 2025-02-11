Chồng Lê Phương lên tiếng khi bị gọi là 'tình trẻ' Trung Kiên, ông xã diễn viên Lê Phương, đã trực tiếp đính chính thông tin sai lệch trên mạng xã hội, khẳng định mình là "chồng hợp pháp" của nữ diễn viên.

Phản ứng dứt khoát trước thông tin sai lệch

Mới đây, ông xã của diễn viên Lê Phương, Trung Kiên, đã có động thái đính chính thông tin sau khi một video trên mạng xã hội gọi anh là "tình trẻ" của vợ. Video này còn đưa tin chưa kiểm chứng về việc Lê Phương "chạm mặt chồng cũ Quách Ngọc Ngoan".

Cụ thể, đoạn video có nội dung: "Sau 10 năm ly hôn, Lê Phương bất ngờ chạm mặt chồng cũ Quách Ngọc Ngoan tại sự kiện. Cô rạng rỡ, hạnh phúc bên tình trẻ. Trong khi anh lặng lẽ xuất hiện một mình, lạc lõng giữa đám đông".

Trước thông tin này, Trung Kiên đã trực tiếp để lại bình luận góp ý. Anh viết: "Mình xin góp ý chân tình đến bạn nào làm clip này nhé. Mình là chồng hợp pháp của Lê Phương, đừng dùng từ 'tình trẻ' nghe nó thiếu tế nhị và rất cẩu thả trong việc tìm hiểu và khai thác thông tin. Trân trọng cảm ơn".

Hành động của Trung Kiên nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cách gọi "tình trẻ" là không phù hợp và khen ngợi anh đã lên tiếng bảo vệ gia đình.

Tổ ấm viên mãn sau 8 năm gắn bó

Lê Phương và Trung Kiên kết hôn vào năm 2017. Sau 8 năm chung sống, cặp đôi có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ. Họ có chung một cô con gái là bé Bông (sinh năm 2019) và cùng nhau nuôi dạy Cà Pháo (sinh năm 2012), con trai riêng của Lê Phương với chồng cũ.

Dù kém vợ 7 tuổi, Trung Kiên luôn thể hiện vai trò trụ cột vững chắc trong gia đình. Lê Phương thường dành những lời khen ngợi cho chồng, mô tả anh là người đàn ông tinh tế, luôn quan tâm đến vợ con và gia đình hai bên.

Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Anh Kiên là một người đàn ông rất tinh tế... Có thể một số người nói ở ngoài xã hội, anh không có vai trò nổi bật nhưng thật sự trong nhà, anh chính là trụ cột tinh thần, luôn giữ hòa khí cho gia đình. Anh chính là người đã thay đổi cách ứng xử của tôi trong gia đình".

Người chồng, người cha tận tụy

Trung Kiên không chỉ là người chồng yêu thương vợ mà còn là một người cha tận tâm, không phân biệt con chung, con riêng. Anh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm cho Cà Pháo, con trai riêng của Lê Phương. Mối quan hệ giữa anh và Cà Pháo rất gần gũi, gắn bó.

Lê Phương cho biết chồng mình đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dạy các con, đặc biệt là với Cà Pháo khi cậu bé bước vào tuổi mới lớn. "Hiện giờ có những chuyện Cà Pháo không chịu chia sẻ với tôi, bé muốn nói với ba chứ không nói với mẹ. Tôi thấy con mình đã lớn và có niềm tin ở anh Kiên", cô chia sẻ.

Hiện tại, Lê Phương đang có một sự nghiệp thành công và một gia đình hạnh phúc. Nữ diễn viên cho biết cô hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.