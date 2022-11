Chồng tử hình vì ma túy, vợ tiếp tục thiết lập đường dây mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mặc dù chồng đã bị tuyên án tử hình vì phạm tội liên quan đến ma túy, song Trần Thị Chiến không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội về ma túy và bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngày 23/11/2022, Công an huyện Yên Thành cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Thị Chiến (SN 1982) trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, nguồn ma túy được lấy từ nước ngoài rồi vận chuyển về địa bàn huyện Yên Thành sau đó chia nhỏ để tiêu thụ. Trước tình hình trên, Công an huyện Yên Thành đã kịp thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa đường dây trên.

Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Trần Thị Chiến (SN 1982) trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành là đối tượng cầm đầu đường dây trên.

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn do Trần Thị Chiến có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng. Theo cơ quan Công an, chồng của Chiến đã bị tuyên án tử hình vì phạm tội liên quan đến ma túy.

Sau một thời gian kiên trì bám sát mọi di biến động của đối tượng và thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, đến khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/11/2022, sau khi huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện, Công an huyện Yên Thành bắt giữ đối tượng Trần Thị Chiến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 40 viên ma túy tổng hợp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, Ban chuyên án thu giữ 3.500 viên ma túy tổng hợp, 16gam heroin và 05gam ma túy đá.