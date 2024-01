'Chốt sổ' năm 2023, Nghệ An tiếp tục thu ngân sách vượt mốc 20.000 tỷ đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đây là năm thứ 2 liên tiếp, thu ngân sách của Nghệ An vượt mốc 20.000 tỷ đồng.

Bốc xếp hàng hóa tại Cảng Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Sáng 3/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An cho biết: Số liệu cập nhật đến hết ngày 31/12/2023, thu ngân sách của tỉnh cả năm 2023 là hơn 20.250 tỷ đồng, đạt 127,88% so với kế hoạch giao (15.836 tỷ đồng).

Trong đó thu nội địa hơn 18.972 tỷ đồng, đạt 130,07% so với kế hoạch (14.586 tỷ đồng); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu gần 1.278 tỷ đồng, đạt 102,23% so với kế hoạch (1.250 tỷ đồng).

Kết quả trên phản ánh nỗ lực của Nghệ An vượt qua khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2023 trong bối cảnh được nhìn nhận là khó khăn nhiều hơn thuận lợi, thách thức lớn hơn thời cơ.

Nguyên nhân do tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn; ảnh hưởng hậu đại dịch Covid-19 dẫn đến sản xuất, kinh doanh chịu tác động sâu.

Tuy nhiên, với nỗ lực cao, năm qua, Nghệ An đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế duy trì được đà tăng trưởng khá (7,14%), cao hơn tốc độ tăng trưởng cả nước (5,05%).

Năm thứ 2 liên tiếp, Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với hơn 1,6 tỷ USD (xếp 8/63 tỉnh, thành phố). Tổng kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt mốc 3 tỷ USD, đạt 3,11 tỷ USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách năm thứ 2 liên tiếp vượt mốc 20.000 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 7/12/2023, HĐND tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2024 đạt 9 - 10%; thu ngân sách 15.903 tỷ đồng, tăng so với kế hoạch năm 2023.