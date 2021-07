Chủ động chính sách tài khóa, quyết tâm thực hiện thành công 'mục tiêu kép'

Riêng Nghệ An, tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2021 của tỉnh đạt 7,58%, tăng 2,97% so với cùng kỳ, đứng thứ 14/63 tỉnh,thành. Thu NSNN 6 tháng đầu năm 2021 đạt 10.042 tỷ đồng, bằng 76,3% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 71,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2020, cao nhất so với cùng kỳ các năm từ trước đến nay, vượt kịch bản do UBND tỉnh đề ra từ đầu năm. Chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 đạt 12.439 tỷ đồng, đạt 48,4% dự toán HĐND tỉnh giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 34% kế hoạch.