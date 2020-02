Chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, buôn người

Sáng 18/2, Khối Nội chính - lực lượng vũ trang Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua yêu nước năm 2020. Tham dự có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành khối nội chính và các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, khối nội chính - lực lượng vũ trang Nghệ An đã thảo luận, thống nhất thực hiện các thi đua yêu nước năm 2020 với 6 nội dung chính.

Các đại biểu thảo luận thống nhất nội dung cam kết thi đua yêu nước năm 2020. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài việc thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hội nghị thống nhất nhấn mạnh các hoạt động trọng tâm hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng đơn vị để triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm; đặc biệt là đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X…

Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Bolykhamxay (Lào) tuần tra song phương biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh tư liệu

Hội nghị cũng thống nhất quyết tâm nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cấp trên chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Bao gồm việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động, liên tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tập trung vào tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức, hoạt động kiểu “xã hội đen”, tội phạm hình sự liên quan đến “tín dụng đen”, “buôn người”, di cư bất hợp pháp ra nước ngoài, cho vay nặng lãi, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Chỉ huy, quản lý tổ chức lực lượng quân đội, dân quân tự vệ bảo vệ các vùng biên giới, đất liền, hải đảo; thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; giải quyết các loại án, bảo vệ công lý, quyền con người, chế độ xã hội chủ nghĩa. Giải quyết tốt công tác thi hành án dân sự, thi hành án hình sự, theo dõi thi hành án hành chính, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng; xây dựng và thi hành các văn bản pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Công an Nghệ An trực tiếp chỉ huy nhiều cuộc vây bắt tội phạm ma túy. Ảnh tư liệu

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị 17/CT-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”.

Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Ngoài ra, lãnh đạo các sở, ban, ngành khối nội chính và lực lượng vũ trang tỉnh cũng cam kết tăng cường phát huy dân chủ, nâng chất lượng, hiệu quả công tác, không để xảy ra tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật trong quá trình công tác. Đồng thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ vào chuyên môn công tác, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.