Chủ động dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng chống tội phạm

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì; tham gia có đại diện các Sở, ban, ngành liên quan. Ảnh: Đ.C Triệt phá 1.013 băng nhóm tội phạm



Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138/CP về Công tác phòng, chống tội phạm, 6 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 23.465 vụ xâm phạm trật tự, an toàn xã hội (giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019); nhiều loại tội phạm giảm mạnh như trộm cắp, cướp tài sản, giết người... Tuy nhiên hoạt động của tội phạm có tổ chức vẫn diễn ra phức tạp, đan xen giữa các lĩnh vực, núp bóng doanh nghiệp, chủ yếu là “bảo kê”, “tín dụng đen”, đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng...

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá 19.720 vụ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (đạt tỷ lệ 84,04%), bắt 45.004 đối tượng; triệt phá 1.013 băng nhóm tội phạm các loại; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 2.886 đối tượng truy nã.

Chuyên án 666L do Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An xác lập vào tháng 6/2020, bắt đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968), trú tại khối Hòa Nam, Thạch Giám (Tương Dương) thu giữ của đối tượng 50 kg ma túy đá. Ảnh tư liệu Trọng Tuấn Ban Chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương và Văn phòng Thường trực đã triển khai công tác đồng bộ, quyết liệt, do đó nhiều vụ vi phạm bị phát hiện, nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm, buôn lậu bị triệt phá.

6 tháng đầu năm cả nước đã phát hiện, xử lý 75.264 vụ việc vi phạm (giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019), thu nộp ngân sách Nhà nước 11.291 tỷ 708 triệu đồng (tăng 83% so với cùng kỳ), khởi tố 1.128 vụ (giảm 14% so với cùng kỳ), 1.346 đối tượng (giảm 13% so với cùng kỳ).

Tại Nghệ An, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình tội phạm, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn được kìm giữ. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đạt, vượt tất cả các chỉ tiêu do Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao. Kìm giữ và làm giảm tội phạm hình sự (giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019); tỷ lệ án điều tra khám phá án đạt cao (đạt 87,2%; án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%); phát hiện bắt giữ 649 vụ, 881 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 255,9 kg ma túy các loại; bắt 5.610 vụ, 5.972 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, chức vụ và môi trường (trong đó có 3.731 vụ, 3.857 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả), thu nhiều hàng hóa, tài sản khác tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng. Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, đề xuất ý kiến, trao đổi các giải pháp, kinh nghiệm đấu tranh, phòng ngừa, kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

Nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao những kết quả công tác mà Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia các cấp đã đạt được trong 6 tháng qua, đặc biệt trong thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, đề cao nhiệm vụ người đứng đầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VGP/Lê Sơn Theo đó, cần làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự. Đặc biệt, tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, mua bán người, ma túy, “tín dụng đen”, khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, cát sỏi, buôn lậu các mặt hàng xăng dầu, khoáng sản, thuốc lá, đường cát, phân bón, rác thải độc hại, sản xuất kinh doanh hàng giả...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng nhấn mạnh: Các cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát, tòa án các cấp trong điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án lớn, được dư luận xã hội quan tâm để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có hành vi bao che, dung túng, thông đồng, thỏa hiệp, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động.