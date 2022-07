Chủ động ngăn 'lửa chợ' ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Trong nhiều năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy ở các khu chợ dân sinh trên địa bàn huyện Yên Thành luôn được chính quyền địa phương, Ban Quản lý chợ đặc biệt quan tâm.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ chợ dân sinh

Địa bàn huyện Yên Thành hiện có khá nhiều chợ dân sinh, ngay từ đầu mùa nắng nóng huyện đã chỉ đạo các xã, Ban quản lý chợ, triển khai các giải pháp để phòng chống cháy nổ. Như chợ đầu mối (chợ Hôm) xã Hợp Thành, huyện Yên Thành có quy mô lớn, trên 500 tiểu thương, cung ứng hàng hóa cho nhiều xã trên địa bàn như các xã Phú Thành, Hồng Thành, Thọ Thành, Nhân Thành, Hoa Thành và huyện Đô Lương, Nghi Lộc.

Ông Hoàng Trung Du - Trưởng Ban quản lý chợ Hôm cho biết: Xác định thời điểm nắng nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, Ban quản lý chợ Hôm xã Hợp Thành đã chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo lối đi lại, thoát nạn, trang bị 32 bình chữa cháy, 8 vòi cứu hỏa bố trí khắp các khu vực chợ. Đặc biệt, chủ động nguồn nước, như có bể nước trên 300 m3, cùng hệ thống máy bơm sẵn sàng chữa cháy, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy nổ có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hợp Thành cho biết: Xã đã chỉ đạo Ban quản lý chợ thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các tiểu thương thực hiện nghiêm túc quy định về phòng cháy, chữa cháy. Hàng tuần giữa Ban quản lý chợ và lực lượng Công an kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, máy móc về phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo luôn sẵn sàng khi có tình huống xấu xảy ra. Khuyến cáo các tiểu thương hạn chế sử dụng điện khi không cần thiết, hàng hóa bố trí gọn gàng, không chắn các lối đi.

Ngay từ đầu năm, Ban Quản lý cũng phối hợp cùng Công an phòng cháy, chữa cháy tổ chức tập huấn về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho tiểu thương, đảm bảo mỗi tiểu thương đều có thể tự xử lý ban đầu các đám cháy nhỏ trước khi lực lượng chức năng đến.

Tại chợ Trung tâm thương mại thị trấn Yên Thành, lâu nay cũng luôn chú trọng công tác phòng, chống cháy nổ. Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Trưởng ban quản lý chợ Trung tâm thương mại thị trấn Yên Thành cho biết: Chợ với quy mô có trên 250 tiểu thương, phục vụ cho cả vùng thị trấn Yên Thành và các xã lân cận.

Tại các vị trí xung quanh chợ đều được lắp đặt hệ thống trên 30 bình chữa cháy mi ni, có hệ thống bể chứa nước, đường đi lối lại ở chợ được bố trí thông thoáng, các ki ốt có hệ thống atomat riêng, thực hiện cắt điện sau 12 giờ trưa (sau khi kết thúc họp chợ).

Sẵn sàng các giải pháp phòng, chống cháy nổ

Theo báo cáo của UBND huyện Yên Thành, địa bàn huyện có trên 20 chợ dân sinh, trong đó có khá nhiều chợ vùng với quy mô lớn như chợ Hôm xã Hợp Thành, chợ Bộng xã Bảo Thành, chợ thị trấn Yên Thành, chợ Dinh xã Hoa Thành, chợ Láng xã Quang Thành…

Để chủ động phòng, chống cháy nổ chợ dân sinh, thời gian qua huyện phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tập huấn, đầu tư trang thiết bị phòng, chống cháy nổ và thường xuyên vận hành nhằm đảm bảo công tác sẵn sàng, kịp thời ứng cứu khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Chỉ đạo các xã phối hợp Công an địa phương kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao ý thức của tiểu thương, nhất là đối với những hộ kinh doanh các mặt hàng dễ cháy.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an huyện Yên Thành thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhất là các chỉ thị, quy định mới về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, phường trang bị phương tiện. Củng cố tổ chức, thực hành các phương án phòng cháy, chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ.

Bố trí lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra trên địa bàn, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Yên Thành. Như mới đây, Công an huyện Yên Thành đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh, kịp thời dập tắt đám cháy tại một ki ốt ở chợ thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành. Nhờ được chữa cháy kịp thời, nên không gây cháy lan sang các hộ kinh doanh khu vực chợ.

Ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Dự báo trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xuất hiện các đợt nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao. Do vậy, UBND huyện Yên Thành tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, tăng cường quản lý, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở, địa bàn trọng điểm như chợ, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn…

Hướng dẫn việc sử dụng bình chữa cháy đúng cách, kiểm tra thao tác và cách xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Thường xuyên tự kiểm tra, phát hiện và khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở để hạn chế thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.