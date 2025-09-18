Thời sự Chủ động triển khai nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trong chiều 17/9, về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan về tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Thành Long, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, thể hiện rõ chủ trương, quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo sâu sát của Trung ương, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân.

Nhiều khó khăn, vướng mắc từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đã được giải quyết, khắc phục như: các vướng mắc về thẩm quyền khi thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền; khắc phục cơ bản các sự cố về hệ thống công nghệ thông tin,...

Các bộ, cơ quan ngang bộ đã đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính từ Trung ương cho địa phương. Đến nay, tỷ lệ nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền thuộc giải quyết của Trung ương còn 44%, của địa phương là 56%.

Tính đến ngày 15/9, có 741 thủ tục hành chính được phân cấp, phân quyền từ Trung ương xuống cho địa phương, 346 thủ tục hành chính phân định thẩm quyền giải quyết của cấp huyện cho cấp tỉnh, cấp xã; 298 thủ tục hành chính đã được bãi bỏ; có 14 bộ đã tiến hành công khai đầy đủ thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia với 1.383/1.385 thủ tục.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Về kiện toàn tổ chức, bộ máy, có 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu đã đi vào hoạt động nề nếp, vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, các địa phương tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về các lĩnh vực (nội vụ, tài chính, chuyển đổi số, tư pháp, đất đai,...) dành cho đội ngũ cán bộ, công chức và tiếp tục đẩy mạnh việc luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ đi cơ sở như: Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh,...

Liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay, 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã và Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp (Hà Nội, Quảng Ninh) đã vận hành ổn định, cơ bản thông suốt; tỉ lệ tiếp nhận và trả hồ sơ trực tuyến cho người dân sau hơn 2 tháng (từ 1/7 – 15/9/2025) khoảng 6,6 triệu hồ sơ, xử lý đúng hạn là 91%; hơn 3 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với tổng số tiền giao dịch 1,7 nghìn tỷ đồng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, đến nay cả nước có 141.444 người đã có quyết định nghỉ việc (tăng 34.732 người so với báo cáo ngày 5/9/2025), trong đó có 102.378 người (tỉ lệ 72,38%) đã được nhận tiền chi trả chính sách, chế độ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý hiện nay là 15.927 cơ sở (giảm 195 cơ sở so với báo cáo ngày 5/9/2025). Hiện vẫn còn 296/3.321 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị ô tô.

Tại cuộc họp, lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành, cơ quan đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc và phân tích nguyên nhân. Các ý kiến khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, duy trì và tăng cường hoạt động của các tổ công tác, đường dây nóng, bố trí cán bộ thường trực tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời các kiến nghị, phản ánh.

Có lời giải cho các nhiệm vụ dài hạn

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các Bộ ngành khẩn trương, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ tổng hợp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình hoan nghênh Bộ Nội vụ đã tổng hợp kỹ lưỡng các nội dung chuẩn bị để báo cáo Bộ Chính trị; cho rằng, cùng với thời gian, số liệu trong báo cáo sẽ có những thay đổi, do đó, các Bộ cần chú ý cập nhật thông tin, trao đổi với Bộ Nội vụ để có số liệu chính xác, đầy đủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các Bộ ngành khẩn trương, chủ động tổ chức, triển khai thực hiện những nhiệm vụ đã được Bộ Nội vụ tổng hợp theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Nhiệm vụ nào đã xong, trao đổi lại với Bộ Nội vụ để khẳng định đã hoàn tất.

Phó Thủ tướng Thường trực hoan nghênh các Bộ đã cử đoàn công tác xuống 34 địa phương; lưu ý, theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, những vấn đề gì còn vướng mắc, các Bộ tập trung hướng dẫn cho địa phương thực hiện.

Bộ Tài chính đôn đốc việc giải quyết chế độ chính sách, bố trí các nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các địa phương. Trong số 3.321 xã, hiện còn 296 xã không có xe ô tô, Bộ Tài chính cần chỉ đạo khắc phục sớm vấn đề này.

Phó Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị định 178. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu giải quyết dứt điểm việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị định 178. Bên cạnh đó, các Bộ tập trung tháo gỡ, có lời giải cho các nhiệm vụ dài hạn như vấn đề về biên chế, đào tạo nghiệp vụ, trụ sở.../.