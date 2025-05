Kinh tế

Chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, từ chiều tối ngày 28/5 đến hết ngày 29/5, ở Nghệ An có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to.