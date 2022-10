Chủ động ứng phó với bão Nalgae

(Baonghean.vn)- Phát biểu thảo luận tại diễn đàn Quốc hội, bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội Đoàn Nghệ An trao đổi hai nội dung về công tác thông tin, tuyên truyền và công tác phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

(Baonghean.vn) - Ngày 28/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Giang (sinh năm 1984), trú tại phường Trường Thi, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An), nguyên cán bộ địa chính phường Hưng Dũng, thành phố Vinh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.