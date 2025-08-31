Pháp luật Chủ hộ có được nhận 100.000 đồng ngày 2/9 thay các thành viên trong gia đình hay không? Tôi được biết những công dân Việt Nam sẽ được Chính phủ tặng 100.000 đồng/người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhưng chúng tôi có được nhận theo hộ gia đình và chủ hộ có được nhận thay các thành viên trong gia đình hay không? Vấn đề quan tâm của ông Nguyễn Văn Thế (Khối Trường Vinh, Nghệ An).

Trả lời: Theo Nghị quyết 263/NQ-CP năm 2025 về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, tại Điều 1 Nghị quyết 263/NQ-CP năm 2025 công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và đã được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30 tháng 8 năm 2025 sẽ được tặng 100.000 đồng/người nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong đó, đối với việc nhận quà theo hình thức hộ gia đình có hướng dẫn như sau:

Gia đình chị Trâm từ xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã thu xếp thời gian để cùng nhau về với Thủ đô. Họ muốn trực tiếp hòa mình vào bầu không khí trọng đại của Tổ quốc. Ảnh tư liệu: Diệp Thanh

Hình thức tặng quà

a) Tặng quà 01 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ. Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Theo đó, đối với hình thức nhận quà theo hộ gia đình sẽ tặng quà 1 lần theo hộ gia đình thường trú.

Số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư.

Chủ hộ hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Lưu ý: Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Đồng thời, tại Công văn 13578/BTC-NSNN năm 2025 hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đối với việc tặng quà trực tiếp bằng tiền:

Người dân có thể đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà. Khi nhận quà, người dân phải xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật, trường hợp nhận thay còn cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Như vậy, chủ hộ kinh doanh hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp có thể đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà cho các thành viên trong hộ.

Người dân nhận quà bằng hình thức trực tiếp theo dõi thông báo của UBND xã về địa điểm tặng quà.

Tùy theo kế hoạch của từng khu vực, địa phương mà người dân có thể nhận 100.000 ngày 2/9 trực tiếp bằng cách như:

- Trực tiếp đến từng nhà để trao tiền.

- Thông báo thời gian và địa điểm tập trung (như nhà văn hóa, nhà của tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn...) để người dân đến nhận.