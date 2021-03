Chủ nhà lĩnh án tù vì đồng ý cho khách sát phạt tại gia sau tiệc rượu

Chiều ngày 4/3/2021, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ xét xử vụ án hình sự đối với Nguyễn Văn Trung, Đào Công Ca, Nguyễn Trọng Phú và Hoàng Thị Oanh về tội đánh bạc.



Vào khoảng 11 giờ 00 phút, ngày 17/12/2020, Nguyễn Đình An, sinh năm 1970, trú tại xóm Tân Hòa, xã Nghĩa Hành (Tân Kỳ) có mời các đối tượng trên địa bàn huyện Tân Kỳ là Nguyễn Văn Trung (SN 1986, trú tại xóm Đông Hương, xã Tân Hương); Đào Công Ca (SN 1993, trú tại xóm Nguyễn Trãi, xã Nghĩa Hành) và Nguyễn Trọng Phú (SN1986, trú tại xóm Kỳ Nam, xã Kỳ Sơn) đến nhà mình chơi và tổ chức uống rượu.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Đình An lên giường nằm ngủ, vợ của An là Hoàng Thị Oanh (SN 1973) đi đến để dọn dẹp mâm. Lúc này, do nảy sinh ý định muốn đánh bạc nên Trung đã đề nghị với Oanh và thì được Oanh đồng ý cho các đối tượng đánh bạc tại nhà mình. Sau đó, các đối tượng thực hiện đánh bạc bằng hình thức đánh bài ba cây.

Các đối tượng bị xét xử tại tòa. Ảnh: Phương Hảo

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi các đối tượng đang sát phạt lẫn nhau thì bị tổ công tác Công an xã Nghĩa Hành ập vào bắt quả tang, thu giữ số tiền 15,6 triệu đồng và vật dụng mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Khi lực lượng Công an làm việc, Nguyễn Trọng Phú đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến ngày 23/12/2020, Nguyễn Trọng Phú đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Kỳ đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Ba đối tượng tham gia đánh bạc đều đã từng vào tù ra tội, trong đó Trung đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử 7 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em; Ca đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông xử phạt 9 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản; Phú đã từng ngồi tù 2 lần (28 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản). Tất cả đều đã được xóa án tích.

Còn Hoàng Thị Oanh mặc dù không trực tiếp tham gia đánh bạc và không thu tiền "hồ" nhưng đã đồng ý cho các đối tượng trên đánh bạc tại địa điểm thuộc quyền quản lý của mình. Do đó, hành vi của bà Oanh đã đồng phạm về tội đánh bạc.

Đối với anh Nguyễn Đình An là người có quyền quản lý địa điểm mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc, nhưng quá trình các đối tượng đánh bạc thì anh An uống rượu say và lên giường ngủ nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên án: Ca 9 tháng tù giam, Trung 9 tháng tù treo, Phú 12 tháng cải tạo không giam giữ và Oanh 6 tháng cải tạo không giam giữ.