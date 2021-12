Chủ nhà MU sẽ đá như thế nào trước Arsenal?

Trong trận đầu tiên cầm quân tại Premier League, HLV tạm quyền Carrick đã “biết người, biết ta” khi đến làm khách trên sân của Chelsea ở vòng 13. Ông chấp nhận chơi cửa dưới, mạnh dạn để tiền đạo Cristiano Ronaldo ngồi dự bị, ra sân với 3 tiền vệ phòng ngự để đá phản công. Trong trận đấu tại Stamford Bridge, Carrick đã chơi với sơ đồ 4-3-1-2 để hòng giành lấy 1 điểm. Hai chân sút Rashford và Sancho đá cao nhất trên hàng công, Bruno Fernandes đá hộ công.

Tuy không giành được thế trận nhưng với một chút may may mắn và sự xuất sắc của thủ thành De Gea, rốt cuộc MU cũng kiếm được 1 trận hòa 1-1 với đội đầu bảng Chelsea. Hiện nay, MU đang xếp thứ 8 trên BXH và kém đội đầu bảng Chelsea 12 điểm nhưng cơ hội lọt vào tốp 4, để giành vé dự Champions League vẫn còn.

Trận thắng thứ 100?

234 trận đối đầu, ưu thế đối đầu nghiêng về phía MU với 99 chiến thắng, 50 kết quả hòa và 85 thất bại. Sau trận đấu với Chelsea, MU trở lại sân nhà Old Trafford để tiếp Arsenal, đang hơn họ 5 điểm trong trận đấu thuộc vòng 14. Một tin vui là các ông chủ chủ sân Old Trafford vừa xác nhận ký hợp đồng với HLV Ralf Rangnick. Theo đó, ông thầy 63 tuổi người Đức sẽ dẫn dắt MU đến hết mùa giải năm nay, sau đó chuyển sang vai trò cố vấn 2 mùa bóng tiếp theo. Do đang xin giấy phép lao động, nên ông Ralf Rangnick chỉ có thể xem trận đấu trên khán đài.