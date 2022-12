Chủ nhà Singapore quyết dùng 'hư chiêu' để thắng Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

An Thanh

(Baonghean.vn) - Singapore không có sự phục vụ của tiền đạo số 1 Ikhsan Fandi và tiền vệ Adam Swandi tại AFF Cup 2022 do chấn thương trong một trận đấu quyết định đến tấm vé đi tiếp tại bảng B. Chủ nhà Singapore dùng “hư chiêu” để quyết thắng Việt Nam.

Hơn ai hết, Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS) biết được sức mạnh của Đội tuyển Việt Nam. Trong 7 lần gặp nhau gần nhất, tuyển Việt Nam thắng Singapore 4 trận, hòa 2 trận và chỉ thua duy nhất 1 trận. Trong đó, chúng ta ghi được 11 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 3 bàn.

Lần gần nhất Singapore thắng Việt Nam là ở trận giao hữu vào ngày 26/11/2008. Khi đó, 2 đội hòa nhau 2-2 trong 90 phút thi đấu chính thức, và Singapore đã may mắn giành chiến thắng trên chấm luân lưu 11m. Như vậy là trong gần 14 năm qua, tuyển Việt Nam có thành tích đối đầu vượt trội so với đội bóng đảo quốc Sư tử. Lối đá nhỏ, sệt và liên tục đảo cánh của các cầu thủ có kỹ thuật tốt như Văn Quyết, Quang Hải, Văn Đức luôn làm khó các cầu thủ to, cao nhưng có phần vụng về của chủ nhà Singapore.

"Hư chiêu" của chủ nhà

Đội tuyển Singapore đã chọn sân vận động Jalan Besar làm sân nhà cho các trận đấu ở AFF Cup 2022 thay vì Sân vận động Quốc gia Singapore, nơi có sức chứa tới 55.000 chỗ và là một trong những công trình thể thao hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Sân Jalan Besar hiện đang là sân nhà của 2 câu lạc bộ thi đấu ở giải vô địch quốc gia Singapore là Lion City Sailors và Young Lions. Jalan Besar là 1 trong 2 sân vận động sử dụng mặt cỏ nhân tạo ở AFF Cup 2022, cùng với Rizal Memorial sân nhà của Đội tuyển Philippines.

FAS tính toán, sân cỏ nhân tạo Jalan Besar sẽ khiến cho các cầu thủ chơi kỹ thuật cá nhân của Việt Nam khó phô diễn trình độ, phía trên số lượng khán giả đến sân cũng lớn hơn 5.000 người. Thi đấu trên sân cỏ nhân tạo rất dễ bị chấn thương, chính Đội tuyển Singapore đã cảm nhận rõ ràng điều này khi 2 tiền đạo chủ lực của họ là Ikhsan Fandi và Adam Swandi dính chấn thương đầu gối ở trận giao hữu gặp Maldives ngày 17/12 trên sân Jalan Besar và bị loại khỏi danh sách dự AFF Cup 2022.

Không phải Việt Nam, các đội bóng khác ở bảng B AFF Cup 2022 cũng bày tỏ sự lo ngại với mặt cỏ nhân tạo ở sân Jalan Besar. Hồi tháng 10/2022, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn đã nêu vấn đề này tại phiên họp của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á AFF nhưng không được đáp ứng.

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Singapore và Myanmar, huấn luyện viên trưởng đội khách Antoine Hey cũng tỏ ra không hài lòng. "Với cấp độ trẻ thì có thể tốt, nhưng với những trận bóng đá quốc tế với nhịp độ cao, tôi không nghĩ nó là phù hợp. Hãy tự hỏi sao chưa có giải đấu lớn nào như World Cup, Champions League hay vô địch châu Á đá sân cỏ nhân tạo? Lý do gì mà chúng ta lại đá sân cỏ nhân tạo? Các bạn có 2 cầu thủ (Fandi và Swandi) bị chấn thương rồi đó, nó không phải là ngẫu nhiên".

Chờ quà năm mới 2023

FAS cũng bố trí giờ họp báo trước trận đấu này rất trái khoáy, ông Park, Đội trưởng Hùng Dũng là phiên dịch Lê Huy Khoa phải đi họp báo lúc 12 giờ trưa, xe đón họ cũng bị trễ 6 phút. "Tôi nghĩ thế này, Đội tuyển Việt Nam tham gia họp báo bình thường thôi. Trận này chúng tôi đá sân khách và họp báo lúc 12h, đúng ngay giờ ăn trưa. Với tôi thì không sao, nhưng với các cầu thủ thì ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt chung của toàn đội", ông Park thẳng thắn.

Ngoại trừ Văn Toàn bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận gặp Malaysia, HLV Park Hang-seo sẽ có trong tay lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách trước Singapore. Nói về trận đấu này, ông Park chia sẻ: “Không biết Singapore sẽ đá với đội hình nào trước Việt Nam nhưng chắc sơ đồ sẽ giống nhau 3-4-3. Chúng tôi cũng đã phân tích Singapore và chuẩn bị xong khoảng 80% cho trận đấu". Toàn đội đều rất quyết tâm khắc phục khó khăn, quyết giành trọn 3 điểm để làm quà năm mới 2023 cho người hâm mộ Việt Nam.