Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm và chúc Tết tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Sáng 15/1, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh do đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Thành và trao tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.