Xây dựng Đảng Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An Trong chuyến công tác tại Nghệ An, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương có cuộc làm việc với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Quang cảnh cuộc làm việc diễn ra chiều tối ngày 11/10. Ảnh: Mai Hoa

Cùng tham dự cuộc làm việc có đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía tỉnh có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo và cán bộ Ủy viên Kiểm tra Tỉnh uỷ; Bí thư Đảng uỷ và cán bộ Ủy ban Kiểm tra 10 xã, phường đại diện cho 130 xã, phường toàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Tỉnh uỷ, các cơ sở tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động tham mưu triển khai giám sát nhiều nhiệm vụ

Tại cuộc làm việc, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra 2 cấp trên địa bàn tỉnh.

Trọng tâm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 13 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát thường xuyên của cấp uỷ, các ban xây dựng Đảng, văn phòng Tỉnh uỷ, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 28 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều chỉnh kịp thời việc triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025 phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 2 cấp.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và Ủy ban Kiểm tra 2 cấp trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tập trung thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Trọng tâm là Kết luận số 148 về kết quả kiểm tra các chuyên đề công tác trọng tâm của Bộ Chính trị năm 2025; Kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên; Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Kế hoạch số 02 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; đặc biệt là giám sát thường xuyên việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ cũng đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; 100% tổ chức đảng trực thuộc cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện ở cấp mình.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ nêu một số vấn đề từ thực tiễn hoạt động kiểm tra, giám sát. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và cơ sở tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm; tham gia vào các khâu, phần việc đảm bảo việc tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trọng tâm là công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, cơ sở.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đại Đồng báo cáo với đoàn công tác của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về hoạt động kiểm tra, giám sát ở cơ sở. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở đã nêu một số vấn đề khó khăn, vướng mắc đặt ra. Đặc biệt là về nhân lực, hiện nay, ở cấp cơ sở đang còn 201 thành viên ủy ban kiểm tra so với kế hoạch bố trí trong nhiệm kỳ và thiếu 168 đồng chí so với số lượng tối thiểu theo quy định, nhất là các xã miền núi.

Nguyên nhân, do thiếu nguồn cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp và một số cán bộ nghỉ công tác theo Nghị định 178; Cùng đó, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát khi ở cấp cơ sở nhiều cán bộ mới từ các lĩnh vực khác chuyển sang; điều kiện thực hiện chuyển đổi số đang còn nhiều khó khăn, vướng mắc về hạ tầng mạng, kết nối liên thông, số hoá hồ sơ…

Đồng chí Hoàng Văn Trà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Nghiên cứu cụ thể hoá chương trình kiểm tra, giám sát trọng tâm

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao sự chủ động và nỗ lực của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và cấp cơ sở trong thực hiện giám sát thường xuyên các nghị quyết, kết luận của Trung ương và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với yêu cầu khối lượng công việc lớn, tinh thần khẩn trương, yêu cầu cập nhật báo cáo hàng ngày, hàng tuần với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ thực tiễn đóng góp cùng với ngành Kiểm tra cả nước tham mưu, tạo cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa



Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Muốn thúc đẩy phát triển phải minh bạch, công khai việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chương trình và yêu cầu phải kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn từ thực tiễn.

Vì vậy, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và cơ sở tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho cấp uỷ chương trình hành động cụ thể về công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, thực hiện chính quyền 2 cấp…, theo đúng chiến lược, yêu cầu và đúng định hướng đề ra. Việc kiểm tra, giám sát không phải để “xoi mói”, làm khó các đối tượng được kiểm tra, giám sát mà phải trên nguyên tắc đồng hành, thúc đẩy, tạo động lực phát triển.

Cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ tham dự cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Qua trao đổi của lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở, đồng chí Nguyễn Như Ngọc bày tỏ niềm tin khi đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đã nhận thức rõ yêu cầu, nhiệm vụ cần phải làm; đồng thời thấy được những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, khẳng định Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục đồng hành tháo gỡ và về phía địa phương, từng cán bộ cũng phải nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu, số hoá hồ sơ…

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trao tặng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng tại Việt Bắc năm 1950. Ảnh: Mai Hoa

Đối với Tỉnh uỷ và cấp uỷ cơ sở cần tiếp tục quan tâm về tổ chức bộ máy, định biên và cơ sở vật chất, trang thiết bị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chân thành cảm ơn và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để tiếp tục triển khai cụ thể, bài bản, chuyển từ bị động ở giai đoạn đầu sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền 2 cấp sang chủ động; tập trung khắc phục khó khăn về cơ sở hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, tăng cường tập huấn, trao đổi nghiệp vụ; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trao quà cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở bị ảnh hưởng cơn bão số 10 vừa qua. Ảnh: Mai Hoa

Dip này, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trao tặng Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Nghệ An bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh cùng các đồng chí trong Trung ương Đảng tại Việt Bắc năm 1950; đồng thời, trao quà cho cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở bị ảnh hưởng cơn bão số 10 vừa qua.