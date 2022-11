Chủ tịch AFC: 'Bóng đá Việt Nam đã tạo nên dấu ấn lịch sử'; Hải Phòng hết cửa, Hà Nội có 90% cơ hội vô địch

(Baonghean.vn) - Người dân Đà Lạt (Lâm Đồng) luôn tự hào quê hương mình có nhiều ca khúc hay, thể hiện vẻ đẹp phong cảnh và tâm hồn lãng mạn của con người xứ sở ngàn hoa. Nổi bật là ca khúc “Ai lên xứ hoa đào” và “Bài thơ hoa đào” của Hoàng Nguyên - nhạc sĩ tài danh một thuở. Có điều, ít ai biết tác giả của hai ca khúc tuyệt hay về Đà Lạt lại là người con của quê hương Nghệ An.

Một số vụ việc tiêu cực để kéo dài, sau đó trở thành nghiêm trọng là do công tác kiểm tra, giám sát chưa làm thường xuyên, thậm chí, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nể nang, né tránh, thậm chí bị mua chuộc.

(Baonghean.vn) - Nhân Tháng hành động “Vì người nghèo” năm 2022, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Ngày 3/11, Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm (PCTP) về môi trường Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động phát hiện, bắt quả tang hàng chục đối tượng khai thác khoáng sản (đất) trái phép tại khu vực xóm Thống Thượng, xã Minh Đức, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; tạm giữ nhiều phương tiện, tang vật liên quan.

(Baonghean.vn) - Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và chất vấn các vấn đề liên quan; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm các mô hình phát triển kinh tế ở Nghệ An; Tổ chức JICA phối hợp Nghệ An phát triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki tại huyện Kỳ Sơn; Bắt giữ nhóm thanh niên mua bán, sử dụng ma tuý trong quán karaoke... là những thông tin chính trong ngày 3/11.

(Baonghean.vn) - Chiều 3/11, Cục Thi hành án dân sự và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp liên ngành số 1370 ngày 19/8/2015 và ký kết quy chế phối hợp mới trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Hội Nông dân tỉnh Nghệ An tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chuyển đổi tư duy sản xuất cho nông dân, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, liên kết, chuỗi giá trị, sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ.

(Baonghean.vn) - Trong khi thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành (BĐBP Nghệ An) đã phát hiện 1 phương tiện có hành vi khai thác thủy sản trái phép.

(Baonghean.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo: Nếu không thực hiện ngay những biện pháp kiểm soát thuốc lá hiệu quả thì số người chết hàng năm do thuốc lá có thể tăng lên hơn 8 triệu vào năm 2030 và thế kỷ 21 số người chết vì thuốc lá sẽ có thể lên tới 1 tỷ người.

(Baonghean.vn) - Ngày 3/11, Hội Nhà báo Nghệ An, Chi hội phóng viên thường trú tại Nghệ An đã trao 300 phao cứu sinh và quà cho các hộ khó khăn huyện Tương Dương và Kỳ Sơn.

(Baonghean.vn) - Sáng 3/11, đoàn đại biểu Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do đồng chí Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn (Nghệ An) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm các mô hình phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An.