Chủ tịch Bkav: Chuyển đổi số ở Nghệ An mức trung bình, cần một phương pháp đúng

Thứ tư, ngày 05/10/2022 - 07:28

(Baonghean.vn) - Tại hội thảo giới thiệu bộ giải pháp tổng thể các nền tảng chuyển đổi số diễn ra ngày 4/10 do sở thông tin truyền thông Nghệ An phối hợp với Tập đoàn công nghệ Bkav tổ chức, ông Nguyễn Tử Quảng - Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Bkav cho rằng, chuyển đổi số ở Nghệ An đang mức trung bình, cần một phương pháp đúng để thay đổi.

Lâm Tùng - Thanh Lê