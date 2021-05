Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu và kiểm tra các điểm bầu cử tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Nghệ An có 207 khu vực bỏ phiếu sớm tập trung ở 4 huyện miền Tây là: Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong. Kết thúc ngày bầu cử, có 99% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

(Baonghean.vn) - Cùng với hàng triệu cử tri trong tỉnh, hơn 6 nghìn cử tri Công an tỉnh Nghệ An nghiêm túc tham gia vào ngày hội của non sông.