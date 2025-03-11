Chủ tịch JFA bác bỏ tin Nhật Bản rời AFC, cam kết gắn bó Trả lời DPA, Tsuneyasu Miyamoto khẳng định JFA không rút khỏi AFC, không gia nhập liên minh khác; cam kết phát triển châu Á giữa tranh cãi ACL Elite tại Ả Rập Xê Út.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) Tsuneyasu Miyamoto khẳng định Nhật Bản không cân nhắc rời Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Trong cuộc phỏng vấn với DPA, ông nhấn mạnh JFA chưa từng bàn thảo việc rút khỏi AFC hay tham gia bất kỳ tổ chức nào ngoài châu Á.

Chủ tịch JFA bác bỏ tin đồn Nhật Bản muốn rời AFC

Tuyên bố chính thức của JFA về tương lai tại AFC

“Chúng tôi không có bất kỳ định hướng nào, hiện tại hay trong tương lai, liên quan đến việc rút khỏi AFC. JFA cũng không xem xét khả năng gia nhập một tổ chức khác ngoài châu Á hay ủng hộ bất kỳ sáng kiến tương tự nào,” Tsuneyasu Miyamoto nói với DPA. Ông đồng thời tái khẳng định cam kết của JFA trong việc đóng góp cho sự phát triển bóng đá khu vực.

Bối cảnh tin đồn và câu chuyện EAC

Phát biểu của Miyamoto xuất hiện trong bối cảnh lan truyền tin đồn về khả năng Nhật Bản rời AFC để tham gia hoặc dẫn dắt một cấu trúc mới mang tên Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAC). Những suy đoán này gắn với nhận định rằng JFA không hài lòng trước sự thiếu công bằng và ảnh hưởng ngày càng lớn của các quốc gia Trung Đông trong cơ chế vận hành của AFC.

Tranh cãi quanh AFC Champions League Elite 2024/25

Một điểm nóng gây tranh cãi là cách tổ chức AFC Champions League Elite 2024/25, khi toàn bộ các trận từ tứ kết trở đi được thi đấu tập trung tại Ả Rập Xê Út. Cách bố trí này bị cho là tạo ra bất lợi đáng kể cho các đội Đông Á như Yokohama F. Marinos hay Kawasaki Frontale về lịch di chuyển và thể lực.

Chủ tịch JFA muốn bóng đá Nhật Bản nói riêng và bóng đá châu Á nói riêng ngày một phát triển thêm

Quan điểm của Miyamoto: Nâng tiêu chuẩn, đầu tư đào tạo trẻ

Trước nhận định cho rằng Nhật Bản cần một môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn bên ngoài châu Á, Miyamoto không đồng tình. Ông đánh giá bóng đá châu Á đang tiến bộ nhờ đầu tư nghiêm túc cho đào tạo và hạ tầng, qua đó thu hẹp khoảng cách trình độ.

“Việc đầu tư vào đào tạo trẻ luôn là yếu tố then chốt,” Miyamoto nhấn mạnh. “Chúng tôi hướng đến các tiêu chuẩn quốc tế và muốn cạnh tranh sòng phẳng với những nền bóng đá hàng đầu thế giới. Đó là con đường đúng đắn để Nhật Bản duy trì vị thế và tiếp tục tiến xa.”

Vị thế hiện tại và tiền lệ quốc tế

Nhật Bản tiếp tục là thành viên của Liên đoàn Bóng đá Đông Á (EAFF), tổ chức trực thuộc AFC. Trong lịch sử, đã có các trường hợp chuyển liên đoàn châu lục, như Israel sang UEFA hay Úc rời châu Đại Dương để gia nhập AFC. Tuy vậy, kịch bản nhiều quốc gia cùng lúc rời một liên đoàn để lập tổ chức riêng như đồn đoán về AFC đến nay chưa từng xảy ra.

Ý nghĩa với bức tranh bóng đá châu Á

Tuyên bố của Miyamoto giúp làm rõ định hướng của JFA, qua đó hạ nhiệt đồn đoán xung quanh tương lai cấu trúc thi đấu tại châu Á. Việc nhấn mạnh con đường nâng chuẩn và đầu tư nền tảng cho thấy ưu tiên của JFA nằm ở cải thiện chất lượng cạnh tranh trong khu vực thay vì dịch chuyển liên minh.

