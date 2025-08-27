Thể thao Chủ tịch LĐBĐ Malaysia từ chức trước hoài nghi gốc gác cầu thủ nhập tịch; Lý do HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung cho U23 Việt Nam Chủ tịch LĐBĐ Malaysia từ chức trước hoài nghi gốc gác cầu thủ nhập tịch; Lý do HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung cho U23 Việt Nam; MU dở tệ khiến tay đấm Tyson Fury bỏ coi bóng đá... là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia từ chức trước hoài nghi gốc gác cầu thủ nhập tịch

Truyền thông Malaysia đưa tin, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) Datuk Joehari Ayub đã nộp đơn từ chức vì lý do sức khỏe.

Chủ tịch Datuk Joehari Ayub của Liên đoàn Bóng đá Malaysia bất ngờ đệ đơn từ chức.

Thông tin từ tờ New Straits Times cho biết, ông Datuk Joehari Ayub đã nộp đơn từ chức hôm thứ Sáu tuần trước, vì lý do sức khỏe. “Ông Datuk Joehari Ayub đã vắng mặt trong hầu hết các sự kiện và những bức ảnh chụp chung của FAM trong thời gian gần đây”, tờ nhật báo hàng đầu Malaysia thông tin thêm.

Việc ông Datuk Joehari Ayub từ chức được báo chí Malaysia gọi là “cú sốc”, bởi ông này ngồi ghế Chủ tịch FAM chưa lâu. Ông Datuk Joehari Ayub đảm nhận vị trí nói trên hồi tháng 2 năm nay. Dự kiến nhiệm kỳ của ông Datuk Joehari Ayub sẽ kéo dài đến năm 2029.

Chủ tịch Datuk Joehari Ayub của Liên đoàn Bóng đá Malaysia bất ngờ đệ đơn từ chức.

Ngay từ đầu, ông gây chú ý với chiến dịch nhập tịch cầu thủ quy mô lớn. Chính sách này giúp tuyển Malaysia mạnh lên rõ rệt, điển hình là chiến thắng 4-0 trước ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, nó cũng kéo theo tranh cãi dữ dội về việc công khai nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch, làm nảy sinh sóng ngầm trong FAM.

Gần đây nhất, trường hợp của trung vệ Facundo Garces gây ra rất nhiều tranh cãi. Trong một bài phỏng vấn với báo chí Tây Ban Nha, Facundo Garces thản nhiên trả lời rằng gốc gác Malaysia của anh đến từ... cụ cố. Tuy nhiên, nếu Facundo Garces nhập tịch theo cách này, FAM đã làm sai luật. Trung vệ này vội vàng giải thích trên trang cá nhân rằng đó chỉ là lỗi dịch thuật, anh mang dòng máu Malaysia từ ông của mình.

FAM cho đến nay vẫn chọn cách im lặng.

Một CĐV bức xúc: “Không gió, không bão… mà lại từ chức… ông ấy mới nhậm chức chưa lâu. Chúng tôi muốn FAM phải giải thích. Bóng đá Malaysia thuộc về người dân, FAM không thể cứ im lặng mãi”.

Cũng theo truyền thông Malaysia, người nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí của Chủ tịch Datuk Joehari Ayub trong vai trò lãnh đạo mới của FAM, là Phó Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi.

Lý do HLV Kim Sang-sik gọi Trần Thành Trung cho U23 Việt Nam

Nhà cầm quân người Hàn Quốc lý giải nguyên do điền tên Trần Thanh Trung vào danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra tại Phú Thọ.

"Chúng tôi cùng đội ngũ luôn theo dõi sát và phân tích chuyên môn của các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Thành Trung là một trong số những cầu thủ được theo dõi. Tôi sẽ đánh giá kỹ hơn ở đợt tập trung tới. Chúng tôi đã đánh giá kỹ năng lực các cầu thủ trước khi họ được triệu tập. Tôi hy vọng U23 Việt Nam tiếp tục có thành tích tốt", HLV Kim Sang-sik nói.

HLV Kim Sang-sik tiết lộ, Trần Thành Trung đã được ê-kíp của ông theo dõi chặt chẽ từ lâu. Ảnh: C.O

Trước đó, Trần Thành Trung và Victor Lê là 2 cầu thủ Việt kiều được HLV Kim Sang-sik điền vào danh sách 24 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, diễn ra tại Phú Thọ vào tháng 9. Tuy nhiên, tân binh của CLB Ninh Bình được chú ý hơn cả, bởi tiền vệ này vừa trở về chơi bóng tại V-League từ Bulgaria. Đặc biệt, dấu ấn của Trần Thành Trung tại CLB mới chưa nhiều, nên việc cầu thủ này có tên trong danh sách U23 Việt Nam gây ra nhiều bất ngờ.

Ở vòng loại U23 châu Á 2026 của bảng C, VFF có đơn vị đồng hành chính là LPBank. Ba đối thủ của nhà vô địch U23 Đông Nam Á gồm Yemen, Singapore và Bangladesh. Các trận đấu bảng C diễn ra tại sân Việt Trì (Phú Thọ) từ ngày 3/9 đến 9/9.

Sau khi công bố 24 cầu thủ U23 Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bày tỏ mong muốn các học trò tiếp tục nhận được sự cổ vũ từ đông đảo CĐV Việt Nam. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh, đây là cảm hứng giúp U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng.



Ngày 29/8, U23 Việt Nam hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải đấu.

MU dở tệ khiến tay đấm Tyson Fury bỏ coi bóng đá

Tay đấm huyền thoại Tyson Fury thừa nhận bỏ theo dõi MU vì không thể chịu nổi chuỗi sa sút kéo dài nhiều năm ở Old Trafford.

Tyson Fury nổi tiếng là CĐV nhiệt thành của "Quỷ đỏ", thậm chí nhiều lần ghé thăm sân Old Trafford. Tuy nhiên, cựu vô địch WBA khẳng định bản thân hiện dành trọn niềm vui cho môn đua ngựa thay vì bóng đá.

"Tôi không còn hứng thú với bóng đá nữa", Goal dẫn lời Fury. "Tôi từng là fan MU, nhưng giờ họ tệ hại quá rồi, tôi chẳng còn cổ vũ cho đội bóng nào cả. Tôi từng ủng hộ tuyển Anh, nhưng kể từ thất bại trước Iceland ở Euro 2016, bóng đá với tôi coi như chấm hết. Giờ tôi mê đua ngựa hơn".

Tyson Fury không còn dành đam mê cho bóng đá khi MU sa sút thảm hại.

Fury từng xuất hiện cùng Sir Alex Ferguson trên khán đài sân Old Trafford trong chiến thắng kinh điển 4-3 của MU trước Liverpool ở FA Cup 2024. Nhưng tất cả hào quang lùi xa. Chỉ trong thời gian ngắn, Ten Hag bị sa thải, Ruben Amorim lên thay và mang đến chuỗi kết quả thảm hại với chỉ 28 điểm sau 29 trận Premier League, phong độ chẳng khác nào một đội đua trụ hạng.

Trong bối cảnh "Quỷ đỏ" vừa hòa thất vọng Fulham và hàng tiền đạo chưa ghi nổi một bàn nào sau 2 vòng mở màn Premier League, việc một biểu tượng như Fury quay lưng càng cho thấy niềm tin dành cho MU đang chạm đáy.

Trở lại với Fury, tay đấm huyền thoại tuyên bố giải nghệ hồi đầu năm. "Vua giang hồ" trải qua một sự nghiệp thăng trầm. Anh từng giành được các danh hiệu WBA, IBF, WBO và IBO sau chiến thắng lịch sử trước Wladimir Klitschko năm 2015.