Thời sự Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Nam Đàn và quận Cerro Navia, thủ đô Santiago (Chile) Sáng 10/11 (theo giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hoà Chile, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công viên mang tên Người ở thủ đô Santiago de Chile.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Khánh Thục

Tại đây, Chủ tịch nước Lương Cường và cựu Tổng thống Michellet Bachelet đã chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và quận Cerro Navia, vùng thủ đô Santiago (Chile).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng cảm ơn nhân dân Chile, đặc biệt là người dân quận Cerro Navia, đã luôn gìn giữ Công viên Hồ Chí Minh như một biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước chỉ rõ việc đặt bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trong khuôn viên của công viên mang tên Người đã tiếp tục thực hiện sứ mệnh kết nối hai dân tộc, là minh chứng cho tình cảm sâu đậm của nhân dân Chile đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cựu Tổng thống Michellet Bachelet phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trần Khánh Thục

Chủ tịch nước chia sẻ những cảm nhận và xúc động, từ sâu thẳm trái tim mình cũng như của toàn thể nhân dân Việt Nam, trước những tình cảm và sự ủng hộ của Chính phủ Chile, các cơ quan hữu quan, của nhân dân Chile nói chung và quận Cerro Navia nói riêng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam; đồng thời nhấn mạnh tượng đài và công viên mang tên Người tại Thủ đô Santiago là một minh chứng không thể rõ ràng hơn về tình cảm hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) và đại diện lãnh đạo quận Cerro Navia trao đổi Bản ghi nhớ hữu nghị hợp tác. Ảnh: Trẩn Khánh Thục

Thay mặt chính quyền và nhân dân quận Cerro Navia, Quận trưởng Mauro Tamayo bày tỏ vui mừng và vinh dự được chào đón Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn đại biểu Việt Nam đến với quận Cerro Navia; nêu bật tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những đóng góp to lớn của Người trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam.

Ông Tamayo khẳng định, chính quyền và người dân quận Cerro Navia sẽ tiếp tục góp phần chăm sóc, gìn giữ công viên như một biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) tặng quà đến lãnh đạo quận Cerro Navia. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, Nam Đàn là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại. Quận Cerro Navia là nơi người dân có tình cảm đặc biệt sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2014, tượng đài Hồ Chí Minh đã được khánh thành tại quận Cerro Navia. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước và nền móng cho sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa quận Cerro Navia với huyện Nam Đàn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung.

Thời gian qua, quan hệ giữa tỉnh Nghệ An và quận Cerro Navia phát triển tích cực thông qua các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo hai địa phương. Trong khuôn khổ các chuyến thăm, hai bên đã thống nhất hợp tác xây dựng “Thư viện không gian Hồ Chí Minh” tại quận Cerro Navia, và tỉnh Nghệ An đã tài trợ 200.000 USD để xây dựng công trình trên. Hai bên cũng đã trao đổi về khả năng ký kết văn kiện hợp tác giữa quận Cerro Navia và một địa phương của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) và đại diện lãnh đạo quận Cerro Navia công bố Bản ghi nhớ hữu nghị hợp tác. Ảnh: Trần Khánh Thục

Vì thế, việc hai bên ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa huyện Nam Đàn và quận Cerro Navia là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác không chỉ cho hai địa phương mà cho cả hai nước.

Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn kỳ vọng rằng, Bản ghi nhớ sẽ mở ra những cơ hội mới để hai bên tích cực thúc đẩy các hoạt động hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.