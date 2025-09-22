Thời sự Chủ tịch nước Lương Cường đến New York tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80 Tối 21/9 theo giờ địa phương (sáng 22/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ, tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tới sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ

Đón Chủ tịch nước và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế J.F Kennedy có Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Đỗ Hùng Việt cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và Phái đoàn.

Đây là chuyến công tác tham dự hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường tại diễn đàn toàn cầu lớn nhất, có tầm quan trọng hàng đầu trong bối cảnh Liên hợp quốc kỷ niệm 80 năm thành lập; đồng thời chuyến công tác cũng đánh dấu 2 năm Việt Nam và Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đúng dịp hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ.

Sau gần 50 năm, quan hệ Việt Nam - LHQ tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, không ngừng được củng cố và tăng cường. Liên hợp quốc đã luôn đồng hành cùng Việt Nam từ giai đoạn tái thiết đất nước, phục hồi sau chiến tranh, đến thời kỳ phá thế bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tại sân bay quốc tế J.F Kennedy, thành phố New York, Hoa Kỳ.

Tham gia vào LHQ, Việt Nam cũng đã ghi những dấu ấn sâu đậm là một thành viên ngày càng chủ động, tích cực, đóng góp ngày càng thực chất, sâu rộng cả về ý tưởng, con người, nguồn lực trên tất cả các lĩnh vực hoạt động trụ cột của LHQ về gìn giữ hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển. Việt Nam đã và đang có những đóng góp ngày càng thực chất cả về ý tưởng, con người, nguồn lực tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại LHQ, được lãnh đạo LHQ, cộng đồng quốc tế tín nhiệm và đặt nhiều kỳ vọng.

Với những nỗ lực bền bỉ đóng góp vào các sứ mệnh cao cả của Liên hợp quốc thời gian qua, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 tiếp tục khẳng định những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong tham gia giải quyết các vấn đề khu vực và thế giới.

Theo lịch trình, Chủ tịch nước sẽ tham dự phiên họp cấp cao kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, có các bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng LHQ khóa 80 và Sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu. Đồng thời, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng LHQ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch nước sẽ có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Hoa Kỳ, tiếp doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bạn bè đối tác lâu năm, học giả hàng đầu, dự buổi gặp gỡ giữa các cựu chiến binh Việt Nam – Hoa Kỳ, gặp mặt cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và đại diện tiêu biểu cộng đồng người Việt; cũng như chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại New York.

* Trước đó, tại Seattle, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp đoàn nghị sỹ bang Oregon do Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc, Chủ tịch Ủy ban phát triển kinh tế Hạ viện Oregon làm trưởng đoàn.

Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2025 là năm quan trọng với quan hệ Việt Nam - Mỹ, khi kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Hai nước đã duy trì đà phát triển tích cực trên tất cả lĩnh vực.

Đây là thời điểm để Việt Nam và Mỹ cùng nhau củng cố nền tảng và chiều sâu hợp tác, tiếp tục gặt hái những thành quả tích cực, thực chất, đem lại lợi ích cho cả hai quốc gia và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng tại khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, thực hiện hai mục tiêu chiến lược 2030 và 2045. Theo đó, Việt Nam cần sự đồng hành và ủng hộ của tất cả các nước, trong đó có Mỹ nói chung và bang Oregon nói riêng.

Đánh giá Oregon là “Khu rừng Silicon” - một trong những trung tâm hàng đầu của Mỹ về khoa học, công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng tái tạo, Chủ tịch nước nêu rõ đây là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác nhằm thành công đạt tăng trưởng kinh tế cao, bền vững.

Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Oregon mở rộng hợp tác, đầu tư, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đoàn Quốc hội bang Oregon (Mỹ) do Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc làm trưởng đoàn. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc và các nghị sỹ trong đoàn tiếp tục ủng hộ quan hệ Việt Nam - Mỹ, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh tế xanh, công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập chuỗi cung ứng toàn cầu; ủng hộ và thúc đẩy Mỹ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước hạn chế xuất khẩu công nghệ cao.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ nói riêng là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để kiều bào ổn định cuộc sống và đóng góp cho quê hương.

Đoàn nghị sỹ bang Oregon bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ trước những thành tựu phát triển của Việt Nam. Các nghị sỹ rất quan tâm thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, sản xuất bán dẫn, điện tử - vi mạch, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi xanh, năng lượng sạch và nông nghiệp công nghệ cao.

Các nghị sỹ khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ việc mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam, xem xét khả năng tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối học thuật, giao lưu nhân dân, cũng như đón các đoàn đại biểu các cấp từ Việt Nam thăm bang Oregon.

Đoàn cũng cam kết tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại bang, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi và tạo điều kiện để kiều bào phát huy vai trò cầu nối hiệu quả giữa hai nước.

Hạ nghị sỹ Nguyễn Bá Lộc khẳng định là một người con đất Việt, sẽ làm hết sức mình kết nối cộng đồng người Việt ở Mỹ đoàn kết, gắn bó với quê hương, đất nước, hướng về tương lai tốt đẹp của Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ, với mong muốn thế hệ cộng đồng người Việt mai sau luôn thấu hiểu và trân trọng nguồn gốc nòi giống dân tộc Việt Nam.