Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Công an tỉnh Nghệ An

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự Công an Nghệ An. Ảnh: Nguyên Sơn

Tiếp đón Chủ tịch nước cùng đoàn công tác có Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Ban giám đốc, Trưởng các phòng, ban Công an tỉnh. Ảnh: Nguyên Sơn

Báo cáo với đoàn công tác của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh đã tóm tắt những kết quả nổi bật mà Công an Nghệ An đạt được trong năm 2021.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, nổi bật là đã bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Công an tỉnh đã đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, trong đó đã làm giảm 11% so với cùng kỳ về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; đã triệt xóa hơn 140 boong ke, tụ điểm, điểm bán lẻ ma túy ngay tại cơ sở, cùng với đó là ngăn chặn ma túy xâm nhập vào Việt Nam từ bên kia biên giới. Kết quả đó đã mang lại cuộc sống bình yên hơn cho nhân dân. Các chỉ tiêu công tác đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc so với chỉ tiêu mà Quốc hội và Bộ Công an giao.

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động, linh hoạt, nhạy bén và sớm hoàn thành việc tổ chức thành lập tổ chức bộ máy Công an xã chính quy tại 428/428 xã, thị trấn, vượt thời hạn 08 tháng so với lộ trình Chính phủ giao.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng báo cáo hoạt động với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác. Ảnh: Nguyên Sơn

Bên cạnh đó, nhân kết quả của cuộc đến thăm và làm việc của đồng chí Chủ tịch nước tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và thực hiện Biên bản hợp tác ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào, Công an Nghệ An đã triển khai xây dựng trụ sở làm việc của Công an 09 bản của Lào.