Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Thái Lan: Hai bên sẽ ra Tuyên bố chung, ký kết nhiều văn kiện

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Lê Kỳ Đại luôn dành tất cả tình yêu thương cho các học trò. Chính tình yêu ấy giúp các em U9 Sông Lam Nghệ An vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Mang đến động lực lớn để các em tỏa sáng hơn trên sân cỏ.

(Baonghean.vn) - Ngoại trừ Sài Gòn FC và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh còn phải lo chạy trốn suất xuống hạng, vòng đấu cuối của V.League 2022 chả khác gì “phiên chợ chiều”. Nhiều khả năng trận đấu trên sân Vinh giữa Sông Lam Nghệ An và Nam Định chỉ là cuộc tập dượt của những cầu thủ trẻ.

(Baonghean.vn) - Chiều 15/11, Hội Chữ thập đỏ Nghệ An kết nối Hội từ thiện Liên Tâm Hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Hạt gạo nghĩa tình - Đông ấm cho em" tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp.

(Baonghean.vn) - Vào khoảng 2h30 ngày 15/11, tại một ngôi nhà hoang ở xóm 2, xã Thượng Sơn (Đô Lương), Công an huyện Đô Lương đã bắt quả tang đối tượng Hồ Sỹ Bình (SN 1994), trú tại xóm 2, xã Thượng Sơn (Đô Lương) về hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

(Baonghean.vn) - Sau nhiều ý kiến phản ánh, chiều 15/11, TP.Vinh đã thống nhất tạo điều kiện cho phép bán hoa dạo tại 2 điểm trên địa bàn, yêu cầu người bán hoa và người dân chụp ảnh, mua hoa thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, trật tự đô thị.

(Baonghean.vn) - Ngày 15/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Vinh đã bắt giữ 2 đối tượng trú tại địa bàn TP Vinh về hành vi sản xuất pháo nổ.

(Baonghean.vn) - Tây Nguyên - miền đất hùng vĩ, nồng nàn, chứa đựng trầm tích văn hóa của những sắc tộc bản địa, nơi hôn phối của nhiều vùng văn hóa để từ đó bừng nở những giá trị mới, hiện đại, phóng khoáng nhưng vẫn đầy sự duyên dáng, trữ tình thẳm sâu. Trong số tác giả đang sinh sống, sáng tác ở Tây Nguyên hiện nay, tôi có ấn tượng đẹp với Ngô Thanh Vân - nữ nhà thơ sinh ra và lớn lên ở Gia Lai, nhưng cả quê cha và quê mẹ cùng ở Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Ngày 15/11, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Diễn Châu tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ ở xã Diễn Hạnh và xã Diễn Ngọc.

(Baonghean.vn) - Nghệ An nhật báo số 13388 ngày 15-11-2022.

(Baonghean.vn) - Bắt đầu từ 7h30 ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023, Công an tỉnh Nghệ An sẽ đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.