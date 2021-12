Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động cho các học sinh đoạt giải quốc tế

(Baonghean.vn) - Võ Thị Thu Giang - Phóng viên Báo Nghệ An và các đồng đội đã hoàn thành xuất sắc các phần thi và đạt giải Nhất cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ toàn quốc năm 2021.

(Baonghean.vn) - Sáng 12/12, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Bộ Nội vụ, tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với lãnh đạo cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An.