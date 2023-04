Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi chung tay trợ giúp người nghèo

(Baonghean.vn) - Từ ngày 21-23/4, tại tỉnh Quảng Bình diễn ra Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 7 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, gồm: Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình.

(Baonghean.vn) - Tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tuyên truyền ca khúc cách mạng toàn quốc với chủ đề “Tự hào giai điệu Tổ quốc” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức, Đoàn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Nghệ An vinh dự đoạt Huy chương Vàng.

(Baonghean.vn) - Mỹ và các đồng minh đã không chuyển giao xe tăng, đạn pháo và các loại vũ khí khác mà Ukraine cần cho cuộc tấn công mùa Xuân chống lại Nga, New York Times đưa tin, trích dẫn các tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ.

(Baonghean.vn) - Ở Nghệ An đã có nhiều hoạt động, mô hình hay từ các tổ chức hội, đoàn thể thực hiện bảo vệ môi trường, hạn chế tác hại của rác thải sinh hoạt; biến rác thải thành nguồn có ích phục vụ cuộc sống và sản xuất, kinh doanh, mang lại lợi ích kép.

Bị can Phạm Thị Lùng giả làm cán bộ Công an tỉnh Cà Mau để lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người hơn 1 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Do doanh nghiệp không ký được đơn hàng, tôi xin hoãn hợp đồng lao động từ tháng 1 đến tháng 3/2023. Xin hỏi: Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động tôi có được nhận lương không? Trong thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, tôi có được đóng bảo hiểm xã hội không?

Trên hầu hết các mẫu xe ô tô, bàn đạp ga thường được thiết kế tụt sâu vào trong, thấp hơn so với chân phanh và côn.

(Baonghean.vn) - Quá trình di chuyển vào bờ sau khi khai thác hải sản, một ngư dân huyện Quỳnh Lưu không may rơi xuống biển tử vong.

(Baonghean.vn) - Chiều 22/4, tại Nam Đàn, Hội Kiến trúc sư Nghệ An tổ chức kỷ niệm 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam và 45 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Nghệ An. Tới dự, có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An và lãnh đạo Hội Kiến trúc sư Việt Nam.