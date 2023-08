Chủ tịch Quốc hội: Hợp tác Việt Nam và Bỉ đạt được kết quả đáng tự hào

(Baonghean.vn) - Nghệ An là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tiềm năng, lợi thế, được ví như một “Việt Nam thu nhỏ”. Nhưng vì sao đã có nhiều nỗ lực phát triển với nhiều thành tựu, Nghệ An vẫn đang “thu chưa đủ bù chi”; bao giờ và bằng cách nào để Nghệ An thoát khỏi nghịch lý ấy?