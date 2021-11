Chủ tịch Quốc hội: Không để lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ 'cài cắm' vào trong quá trình xây dựng luật

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ - Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư; Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức hữu quan ở Trung ương, địa phương.

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đồng chủ trì; cùng đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An và lãnh đạo một số sở, ngành.