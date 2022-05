Chủ tịch Quốc hội: 'Tiền có không tiêu được thì vướng do đâu?'

Vũ Đức Minh sử dụng tài khoản Facebook “Dien May Anh Tuan” tham gia các hội nhóm mua bán đăng nhiều bài rao bán hàng. Khi có người hỏi mua và thống nhất giá cả mua bán Minh yêu cầu người mua chuyển tiền cọc vào tài khoản ngân hàng. Sau đó chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền người mua đã chuyển.

(Baonghean.vn) - HLV Gong Oh Kyun hiểu được những áp lực lớn khi tiếp quản U23 Việt Nam; Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng tính kỷ luật trong lối chơi là một trong những lý do để đưa U23 Việt Nam lên đỉnh vinh quang. Ông Tú nhận định, thành công này cũng sẽ tạo áp lực cho tân HLV Gong Oh Kyun tại VCK U23 châu Á sắp tới.