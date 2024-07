Thời sự Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Chiều 8/7, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An).



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, tỉnh Nghệ An về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó ban Tổ chức Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, tỉnh Nghệ An, Thường trực Huyện ủy Nam Đàn thực hiện Lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện, đồng chí trợ lý, thư ký Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí trong đoàn công tác.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bùi Thanh An - Chủ tịch UBND tỉnh và các vị ĐBQH đoàn Nghệ An;…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng hình ảnh của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam, tư tưởng của Người luôn soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Biết ơn, kính trọng, tự hào về Bác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi Sổ lưu niệm tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trò chuyện, thăm hỏi các sinh viên tình nguyện Hè tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên tình nguyện Hè tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình công tác tại Nghệ An, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã về dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ, Tượng đài các anh hùng liệt sĩ; kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng biết ơn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào được xây dựng từ năm 1976, trên diện tích gần 7 ha và là nghĩa trang lớn nhất quy tập phần mộ các liệt sĩ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu về dâng hoa, dâng hương trước Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là nơi an nghỉ của gần 11.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy





Đến nay, nghĩa trang đã tiếp nhận và chăm sóc gần 11.000 phần mộ liệt sĩ thuộc 47 tỉnh, thành trên cả nước hy sinh trên chiến trường nước bạn Lào về an nghỉ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và tỉnh Nghệ An dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội và tỉnh Nghệ An dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Thành Duy

Đây cũng là nghĩa trang duy nhất của Việt Nam mang tên 2 quốc gia Việt Nam - Lào và là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của 2 dân tộc anh em.