Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Hội thảo 'Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển'

(Baonghean.vn) - Chiều 25/12, tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), Hội thảo Du lịch năm 2021 với chủ đề “Du lịch Việt Nam - phục hồi và phát triển” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL, tỉnh Nghệ An tổ chức tiếp tục với phiên toàn thể.