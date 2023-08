Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Indonesia, Iran

(Baonghean.vn) - Chiều 8/8, Sở Nội vụ Nghệ An tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An và quyết định công bố bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An.