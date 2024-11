Quốc tế Chủ tịch Tập Cận Bình gửi thông điệp hợp tác với Mỹ trong điện mừng ông Trump Sự hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ sẽ có lợi cho cả hai bên, còn đối đầu sẽ gây hại cho cả hai đất nước. Đây là nhận định của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu trong điện mừng ông Donald Trump, người vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ,

“Lịch sử cho chúng ta thấy rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đều được lợi từ sự hợp tác và thiệt hại từ sự đối đầu”,- nội dung bức điện được Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc phát đi hôm thứ Năm có đoạn viết.

Ông Tập Cận Bình.

Người đứng đầu CHND Trung Hoa nhấn mạnh “quan hệ Trung-Mỹ ổn định, lành mạnh và bền vững phù hợp với lợi ích chung của cả hai nước và mong đợi của cộng đồng quốc tế”.

"Chúng tôi hy vọng rằng, cả hai bên sẽ giữ vững các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng có lợi, tăng cường đối thoại và hợp tác, xử lý những bất đồng một cách hợp lý, mở rộng quan hệ hợp tác cùng có lợi và tìm ra con đường để Trung Quốc và Hoa Kỳ cùng tồn tại một cách đúng đắn trong thời kỳ mới, mang lại lợi ích cho cả hai nước cũng như toàn thế giới” - ông Tập Cận Bình tuyên bố.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5/11. Đảng Dân chủ do Phó Tổng thống Kamala Harris đại diện, Đảng Cộng hòa do cựu Tổng thống Donald Trump đại diện.

Theo số liệu của kênh truyền hình Fox News, Trump giành được 295 phiếu đại cử tri trong khi số phiếu cần thiết để giành chiến thắng là 270, Harris chỉ nhận được 226 phiếu. Các kênh truyền hình Mỹ CNN, NBC, ABC và CBS, các báo Hill, Washington Post, Wall Street Journal và New York Times, cũng như hãng dự báo kết quả bầu cử có uy tín là Decision Desk HQ. HQ cũng đã nêu danh ông là người chiến thắng.