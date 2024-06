Thời sự Chủ tịch Tập đoàn EVN kiểm tra, đôn đốc tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 Ngày 1/6, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đoàn công tác đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 tại điểm thi công thuộc thị xã Hoàng Mai (Nghệ An).

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) có tổng chiều dài ước tính khoảng 519 km, với tổng mức đầu tư lên đến hơn 22.000 tỷ đồng.

Hơn 150 kỹ sư, công nhân của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM sẽ được điều động, tăng cường vào Nghệ An để tham gia thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Thành Cường

Khi hoàn thành, dự án sẽ củng cố, nâng cao năng lực lưới điện truyền tải 500kV khu vực Bắc - Trung từ mức 2.200 MW lên đến 5.000 MW. Đồng thời, dự án đóng góp vào việc đảm bảo nguồn cung cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt trong mùa khô và giảm thiểu tình trạng mất điện trong những ngày nắng nóng.

Tính đến nay, 1.177 vị trí móng của Dự án đã cơ bản hoàn thành và chuyển bước sang tập trung dựng cột. Toàn công trường đã được các nhà thầu cung cấp 742 cột thép đến công trường, đã hoàn thành và đang dựng cột 731 cột, đã hoàn thành và đang kéo dây 37 khoảng néo.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện đang triển khai 2 dự án thuộc đường dây 500kV mạch 3.

Dự án một là đường dây 500kV Quảng Trạch- Quỳnh Lưu có tổng mức đầu tư gần 9.821 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đường dây đi qua tỉnh Nghệ An dài khoảng 82,33 km, gồm 168 vị trí móng cột, thuộc địa bàn: huyện Nam Đàn (25,20km, 51 vị trí), Nghi Lộc (14,30km, 29 vị trí), Diễn Châu (22,60km, 47 vị trí), Yên Thành (10,80km, 22 vị trí), và Quỳnh Lưu (9,40km, 19 vị trí).

Vị trí cột 20 đã hoàn thành đổ móng, bắt đầu triển khai dựng cột. Ảnh: Thành Cường

Dự án thứ hai là đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa tổng mức đầu tư hơn 4.079 tỷ đồng. Trong đó, tuyến đi trên địa bàn tỉnh Nghệ An dài khoảng 17,5km, gồm 34 vị trí móng cột, thuộc địa bàn huyện Quỳnh Lưu (9,80km, 19 vị trí), thị xã Hoàng Mai (7,70km, 15 vị trí).

Trước yêu cầu cấp bách thực hiện dồn sức, phấn đấu đúng tiến độ đã cam kết trước Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã huy động, tăng cường 119 tổ đội (mỗi tổ đội 12-15 người) với hơn 1.500 kỹ sư, công nhân từ 5 Tổng công ty Điện lực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam, TP Hà Nội, TP.HCM tham gia thi công dựng cột, kéo dây Dự án đường dây 500kV mạch 3.

Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam thăm, động viên các kỹ sư, công nhân tăng cường từ Tổng Công ty Điện lực TP.HCM. Ảnh: Thành Cường

Trong đó, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đã cử 28 đội xung kích với hơn 300 kỹ sư, công nhân từ 27 Công ty Điện lực và Công ty và Dịch vụ Điện lực miền Bắc tham gia hỗ trợ thi công trên công trường 500kV mạch 3. Công ty Điện lực Nghệ An cũng có 22 kỹ sư, công nhân tình nguyện tăng cường đợt này.

Lực lượng tình nguyện, xung kích có nhiệm vụ phối hợp cùng lực lượng tại chỗ khẩn trương dựng trụ, nhất là các vị trí trụ néo, đảm bảo tiến độ đến ngày 20/06 phải hoàn tất công việc được giao để tiến hành kéo dây và đóng điện đúng tiến độ.

Từ ngày 30/05, các đội xung kích đã lên công trường. Từ ngày 1/6 các đội sẽ triển khai công việc theo phân công.

Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An lưu ý với các đơn vị thi công một số nội dung về kỹ thuật. Ảnh: Thành Cường

Chiều 1/6, Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam Đặng Hoàng An đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại vị trí cột 20, đồng thời động viên các tổ tăng cường đến từ Tổng Công ty Điện lực TP.HCM. Hiện nay, vị trí cột 20 đã thi công xong móng, bắt đầu tổ chức dựng cột.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo EVN ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực bám sát kế hoạch đề ra của nhà thầu. Đồng thời, Chủ tịch Tập đoàn nhấn mạnh, các nhà thầu tập trung cao độ, ưu tiên nguồn nhân lực, máy móc, phương tiện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong đầu tư xây dựng để rút ngắn thời gian thi công.

Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao đổi với các đơn vị thi công. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu, trong quá trình thi công phải đảm bảo tuyệt đối an toàn con người, thiết bị. Nghệ An là một địa phương có thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt vào mùa nắng nóng. Vì vậy, ông Đặng Hoàng An cũng lưu ý các tổ công tác cần bố trí chỗ ăn nghỉ, thời gian làm việc phù hợp, để vừa đảm bảo sức khỏe cho kỹ sư công nhân, vừa đảm bảo tiến độ công trình. Đồng thời, các đơn vị cũng cần bố trí thêm cán bộ y tế để tham gia hỗ trợ khi cần thiết.