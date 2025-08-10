Thời sự Chủ tịch tỉnh Nghệ An kiểm tra khắc phục sau bão, khảo sát địa điểm tái định cư cho người dân các xã Na Loi, Keng Đu Sáng 8/10, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến các xã: Na Loi, Keng Đu kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do bão số 10; đồng thời, khảo sát các địa điểm dự kiến xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng bị ảnh hưởng.



Cùng đi có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường…

Lãnh đạo xã Na Loi báo cáo, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng cầu qua Khe Nậm Tắm. Ảnh: Thành Duy

Tại xã Na Loi, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến khảo sát thực tế tại cầu tràn qua khe Nậm Tắm, thuộc tuyến đường liên xã Huồi Tụ - Na Loi - Keng Đu. Đây là tuyến giao thông huyết mạch, độc đạo, có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh khu vực biên giới.

Thực tế cho thấy, vào mùa mưa lũ hằng năm, đặc biệt sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) vừa qua, cầu tràn Na Loi thường xuyên bị ngập sâu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Mỗi khi nước dâng, tuyến đường bị chia cắt, giao thông ách tắc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và công tác chỉ đạo, điều hành của địa phương.

Cầu tràn qua khe Nậm Tắm, thuộc tuyến đường liên xã Huồi Tụ - Na Loi - Keng Đu thường xuyên bị ngập lụt mỗi mùa mưa lũ về. Ảnh: Thành Duy

Những năm gần đây, do lũ ống, lũ quét xảy ra thường xuyên, công trình cầu tràn đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn đảm bảo an toàn. Trước tình hình đó, UBND xã Na Loi kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu bê tông kiên cố qua khe Nậm Tắm, với tổng mức đầu tư dự kiến 20 tỷ đồng.

Công trình khi hoàn thành sẽ phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của hơn 9.000 người dân hai xã Na Loi và Keng Đu, đồng thời đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ thống chính trị và các lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Na Loi. Ảnh: Thành Duy

Trực tiếp khảo sát tại hiện trường và nghe báo cáo của chính quyền địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của xã Na Loi trong việc nắm bắt tình hình, đề xuất phương án khắc phục những điểm nghẽn hạ tầng gây cản trở phát triển.

Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn cho người dân; qua đó giao các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất phương án đầu tư phù hợp, khả thi.

Quang cảnh xã Keng Đu, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trong chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã trực tiếp đến làm việc tại xã biên giới Keng Đu. Đây là xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm tỉnh Nghệ An hơn 300 km, có đường biên giới quốc gia tiếp giáp với nước bạn Lào dài 29,909 km, quản lý cột mốc quốc gia số 398.

Xã Keng Đu có diện tích tự nhiên 9.824,07 ha, dân số 5.020 người với 1.002 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khơ Mú và Thái sinh sống tại 10 bản. Địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (67,37%), cận nghèo 19,2%.

Lãnh đạo xã Keng Đu báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh về các vị trí dân cư cần phải tái định cư. Ảnh: Thành Duy

Thực tế những năm qua cho thấy, Keng Đu là địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, đặc biệt là lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Hiện có 3 bản nằm trong vùng nguy cơ cao, cần được sớm quy hoạch, bố trí ổn định dân cư theo hình thức tái định cư tập trung hoặc xen ghép.

Bản Huồi Cáng có 32 hộ với 174 nhân khẩu, nằm giữa ngã ba khe Huồi Sốc và khe Huồi Phuôn - khu vực thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn về người và tài sản. UBND xã đề nghị di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ dân đến nơi ở an toàn theo hình thức tái định cư tập trung, vị trí dự kiến tại vùng Huồi Loong, diện tích khoảng 4,2 ha (đất rừng sản xuất).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Keng Đu về việc lựa chọn vị trí tái định cư. Ảnh: Thành Duy

Bản Keng Đu có 39 hộ với 168 nhân khẩu, nhiều hộ sống ven sông Nậm Nơn, thường xuyên bị ngập khi lũ lên. Xã đề nghị di dời các hộ dân lên khu vực cao ráo, an toàn theo hình thức tái định cư tập trung, vị trí dự kiến tại khe Huồi Đu (thuộc bản Keng Đu), diện tích khoảng 2,86 ha, nằm trong khu vực đất rừng phòng hộ. Vì vậy, cần được xem xét quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Bản Huồi Lê có 18 hộ với 175 nhân khẩu, khu vực đầu bản đã xuất hiện các vết nứt, sạt trượt đất. Ảnh: Thành Duy

Bản Huồi Lê có 18 hộ với 175 nhân khẩu, khu vực đầu bản đã xuất hiện các vết nứt, sạt trượt đất, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đe dọa an toàn người dân. UBND xã đề nghị bố trí di dời các hộ dân theo hình thức xen ghép tại chỗ, diện tích dự kiến 1,3 ha (đất rừng sản xuất), nhằm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đến thăm, động viên cán bộ, công chức xã Keng Đu. Ảnh: Thành Duy

Trực tiếp khảo sát thực tế tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cùng lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương đã xem xét kỹ các yếu tố địa hình, quỹ đất, hạ tầng, điều kiện sinh kế... để lựa chọn những vị trí tối ưu cho việc bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Đối với công tác di dời dân cư, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phải thực hiện chặt chẽ, bài bản, bảo đảm tính bền vững lâu dài gắn với các hạ tầng thiết yếu; đặc biệt việc di chuyển người dân đến nơi ở mới phải có sự cam kết bằng văn bản, bảo đảm tự nguyện, đồng thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh thăm hỏi người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Keng Đu. Ảnh: Thành Duy

Về khắc phục hậu quả thiên tai, bên cạnh sự vào cuộc của cấp trên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị xã phát huy phương châm “4 tại chỗ”, như chủ động trồng tre và các loại cây phù hợp tại các điểm sạt lở taluy dọc các tuyến đường giao thông; xã huy động nhân dân phối hợp với các lực lượng quân sự, công an trên địa bàn điều chỉnh, khơi thông dòng chảy tràn trên đường để đánh gây xói lở, phá hỏng hạ tầng.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã đến thăm, động viên, nắm bắt tình hình hoạt động tại trụ sở xã Keng Đu, đặc biệt về hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công.

Tại đây, đồng chí ghi nhận tinh thần cố gắng của đội ngũ cán bộ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đồng thời chia sẻ với chính quyền địa phương về những vướng mắc trong quá trình triển khai công tác cải cách hành chính ở vùng biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Keng Đu. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, xã Keng Đu đang thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về tư pháp. Gợi mở mô hình cải cách hành chính tại xã Kim Liên khi cán bộ khối Đảng hỗ trợ khối chính quyền xử lý thủ tục hành chính cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xã xem xét bố trí cán bộ có năng lực đang công tác ở khối Đảng sang hỗ trợ mảng tư pháp. Khi bộ máy hành chính vận hành ổn định, các vị trí sẽ được sắp xếp, chuyển lại phù hợp theo quy định. Đồng chí cũng yêu cầu địa phương từng bước nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh trao đổi với lãnh đạo xã Keng Đu. Ảnh: Thành Duy

Trước kiến nghị của xã Keng Đu cho phép thành lập các phòng chuyên môn trực thuộc UBND xã, gồm: Phòng Kinh tế, Phòng Văn hóa - Xã hội và Văn phòng HĐND - UBND, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết sắp tới sẽ thành lập các phòng chuyên môn ở các xã vừa qua không sáp nhập.

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đặc thù, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cũng gợi mở xã phát triển các mô hình kinh tế phù hợp nhằm khai thác tốt tiềm năng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.