Chủ tịch Trần Quốc Tuấn khích lệ ĐT nữ VN trước SEA Games 33 Chiều 3/11, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn gặp ĐT nữ trước tập huấn Nagoya, nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch và phân tích Philippines, Myanmar, Malaysia.

Chiều 3/11, thay mặt Thường trực LĐBĐVN, Chủ tịch LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn đã gặp và khích lệ tinh thần đội tuyển nữ Việt Nam trước ngày lên đường tập huấn tại Nagoya (Nhật Bản) trong tháng 11, nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33. Ông nhấn mạnh mục tiêu trọng tâm: bảo vệ ngôi vô địch khu vực, đi cùng chuẩn bị kỹ càng cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn động viên ĐT nữ Việt Nam

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn chúc mừng đội tuyển nữ quốc gia đã giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2026, giải đấu diễn ra tại Australis vào tháng 3/2026. Ông đồng thời nhấn mạnh kết quả mang tính hệ thống khi bóng đá Việt Nam hiện đã có 5 đội tuyển giành quyền dự VCK châu Á 2026: đội tuyển nữ, đội tuyển futsal nam, đội tuyển U23, đội tuyển U17 nữ và đội tuyển U20 nữ. Theo lãnh đạo LĐBĐVN, đây là thành quả của quá trình đầu tư có chiều sâu và sự kế thừa vững chắc giữa các thế hệ cầu thủ nữ.

Bảng đấu SEA Games 33 và yêu cầu nghiên cứu đối thủ

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam cùng bảng với Philippines, Myanmar và Malaysia. Bảng đấu được đánh giá là không dễ dàng khi các đối thủ đều tiến bộ mạnh, đặc biệt Philippines với nhiều cầu thủ nhập tịch. Chủ tịch LĐBĐVN đề nghị ban huấn luyện và cầu thủ tiếp tục nghiên cứu, phân tích kỹ để phát huy tối đa điểm mạnh của đội tuyển.

ĐT nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó ở SEA Games 33

Bảng đấu ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 33 ĐT nữ Việt Nam Philippines Myanmar Malaysia

Chạy đà tại Nagoya: nâng thể lực, cọ xát chất lượng

LĐBĐVN đã xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó chuyến tập huấn tại Nagoya vào tháng 11 được xác định là bước chạy đà quan trọng. Mục tiêu là nâng cao thể lực và tăng cường cọ xát với các đối thủ chất lượng. LĐBĐVN cam kết bảo đảm tối đa công tác hậu cần để đội tuyển tập trung vào chuyên môn.

Lực lượng và tinh thần kế thừa

Đợt tập trung này xuất hiện một số gương mặt trẻ, được đánh giá sẽ mang đến luồng gió mới cho đội tuyển. Thông điệp được nhắc lại là nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân, giữ vững tinh thần “đoàn kết – kỷ luật – tự tin”, hướng đến mục tiêu trước mắt tại SEA Games 33.

Những điểm nhấn được nhắc đến

Thời điểm: Chiều 3/11.

Chuyến tập huấn: Nagoya (Nhật Bản), tháng 11.

Mục tiêu: Bảo vệ ngôi vô địch khu vực tại SEA Games 33.

Bảng đấu: Philippines, Myanmar, Malaysia.

Thành quả gần đây: ĐT nữ giành vé dự VCK Asian Cup 2026 (Australis, tháng 3/2026).

Số đội của Việt Nam đã giành quyền dự VCK châu Á 2026: 5 đội (đội tuyển nữ, đội tuyển futsal nam, đội tuyển U23, đội tuyển U17 nữ, đội tuyển U20 nữ).

Với nền tảng tích lũy từ hệ thống đội tuyển và kế hoạch chuẩn bị cụ thể, ĐT nữ Việt Nam bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng trước SEA Games 33, nơi thử thách lớn nhất đến từ khả năng duy trì chuẩn mực thi đấu và bản lĩnh ở một bảng đấu đòi hỏi sự tập trung cao độ.